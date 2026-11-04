GTA 6: todas las canciones confirmadas hasta el momento y el álbum 

Rockstar Games ha revelado varias canciones de reconocidos artistas. Foto: GTA

GTA 6 llegará con una banda sonora llena de éxitos y un álbum oficial. Conoce la fecha de lanzamiento y la lista de temas confirmados por Rockstar Games.

La música siempre ha sido una parte importante de Grand Theft Auto (GTA), y su próxima entrega no será la excepción. Rockstar Games busca mantener esta tradición con GTA 6, que contará con una propuesta musical especial y un álbum independiente titulado 'Grand Theft Auto VI: The Album', creado para acompañar la experiencia de los jugadores.

A lo largo de los años, la popular saga de videojuegos ha incluido canciones de reconocidos artistas como Royce Da 5'9" en GTA 3, Deadmau5 en GTA 4 y Dr. Dre en GTA 5. Además, 'GTA: Vice City' destacó por su inolvidable música de los años 80, con temas de Iron Maiden y Run-DMC. Ahora, con la llegada de GTA 6, anunciada para el 19 de noviembre, la música promete volver a ser protagonista mientras los jugadores exploran su enorme mundo abierto.

‘GTA 6: The Album’: Fecha de lanzamiento y canciones

Rockstar Games presentó oficialmente 'Grand Theft Auto VI: The Album' el 17 de septiembre de 2026, un proyecto musical desarrollado junto a Atlantic Records que acompañará el esperado lanzamiento de GTA 6 el próximo 19 de noviembre. Este disco contará con 34 canciones exclusivas, que combinarán diferentes géneros musicales para transmitir la energía y el ambiente de Vice City y el estado de Leonida, escenarios donde se desarrollará la nueva aventura del popular videojuego.

Yung Lean ft. Future & Metro Boomin – That’s It

Travis Scott – RHYNO

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Fuerza Regida – Suzuki

Cardi B – Don’t Chart

Banda sonora de GTA 6: lista de canciones confirmadas en los tráilers y Extended Look

Además del álbum oficial, Rockstar Games ha revelado varias canciones de reconocidos artistas que forman parte de los tráilers y del video especial Extended Look, aumentando la expectativa de los seguidores del esperado videojuego.

Estas son las seis canciones que se escucharon en los dos tráilers de GTA 6:

Tom Petty – Love Is a Long Road

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tammy Wynette – Talkin’ to Myself Again

Zenglen – Child Support

Jay Ferguson – Thunder Island

Por otro lado, el Extended Look de GTA 6, presentado el 27 de agosto de 2026, permitió conocer otras 14 canciones de diferentes géneros musicales que acompañaron las imágenes del videojuego.

Estas son las 14 canciones que aparecieron en el Extended Look de GTA 6:

Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – Skrilla

The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow

Def Leppard – Love Bites

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – But I Think It’s a Dream

Prefab Sprout – Cars and Girls

!!! feat. Meah Pace – Off the Grid

Cliff Richard – Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light

Aunque estas canciones fueron utilizadas en la presentación oficial Extended Look, Rockstar Games todavía no ha confirmado si también estarán disponibles en las estaciones de radio de GTA 6. Por ahora, únicamente se conoce su participación en el material promocional del videojuego.