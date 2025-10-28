Ingeniería de Software en ESAN: lidera la innovación digital global. (Fuente: DIFUSIÓN)

Desarrolla habilidades globales, especialízate en software y obtén certificaciones clave para liderar la transformación tecnológica que revolucionará industrias enteras.

¿Te imaginas diseñando las apps y sistemas que transformarán industrias enteras? Con Ingeniería de Software en ESAN University, no solo aprenderás a programar: desarrollarás visión de negocio, mentalidad innovadora y proyección internacional para ser protagonista en el futuro digital.

Una carrera con enfoque global

Nuestro plan de estudios está diseñado según las últimas tendencias del mercado. Lo que nos diferencia:

· Visión internacional: más de 130 convenios con universidades de América, Europa y Asia para dobles grados e intercambios. Además, el programa ESAN Global Week trae profesores extranjeros para que pienses y actúes sin fronteras.

· Especializaciones: egresa como Software Architect o Software Engineer Developer.

· Certificaciones de alto impacto: fortalece tu CV con credenciales en Data Science, Inteligencia Artificial y Desarrollo de Software.

Tu futuro empieza hoy

Conviértete en el ingeniero de software que liderará la transformación digital que el mundo necesita. Descubre más sobre la carrera aquí.

