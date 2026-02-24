Ingeniería Industrial y Comercial: Domina la gestión y la tecnología en ESAN University

Domina la gestión y la tecnología estudiando en ESAN University. (Foto: ESAN)

En ESAN te formarás para dirigir empresas nacionales y transnacionales, ya que 9 de cada 10 graduados se encuentran trabajando en empresas de alto nivel.

¿Te has preguntado cómo hacer que las cosas funcionen mejor, más rápido y de manera más eficiente? La Ingeniería Industrial y Comercial es mucho más que fábricas; es el motor que impulsa la competitividad en las empresas modernas. Si buscas una profesión versátil y con alta demanda, sigue leyendo.

Más que un ingeniero, un líder estratégico

En ESAN University, te formarás para dirigir empresas nacionales y transnacionales. A diferencia de la ingeniería tradicional, aquí desarrollarás un perfil mixto que combina la optimización de procesos con una visión comercial potente para la toma de decisiones estratégicas.

Tecnología y especialización de vanguardia

Tendrás acceso al Fab Lab ESAN para innovación tecnológica y fabricación digital. Además, podrás potenciar tu perfil con especializaciones clave como Supply Chain Management y automatización.

(Foto: ESAN)

Éxito laboral garantizado

La calidad de los egresados habla por sí sola: 9 de cada 10 graduados se encuentran trabajando. Las empresas buscan profesionales que no solo entiendan de números y procesos, sino que también tengan habilidades blandas y de liderazgo para coordinar equipos.

Conecta con el mundo

Tu título no tendrá fronteras. Podrás acceder a dobles grados y cursos internacionales gracias a los más de 130 convenios con universidades rankeadas en tres continentes. Es tu oportunidad de tener una experiencia global participando en el ESAN Global Week.

Da el siguiente paso. Si te gustan los retos, la eficiencia y la tecnología, tu futuro empieza hoy. Infórmate y postula AHORA.

Contenido patrocinado por Universidad ESAN