Boca de urna Elecciones 2026: estos candidatos lideran la votación y pasarían a segunda vuelta

Corvetto indicó que la ONPE no hace muestreos, proyecciones, ni flash electoral. Foto: Andina

Revelan a los candidatos con mayor votación que pasarían a la segunda vuelta, según los primeros sondeos difundidos tras el cierre de mesas.

Las Elecciones Generales 2026 se llevaron a cabo este domingo 12 de abril. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 16.6%, mientras que Roberto Sánchez 12.1%, de Juntos por el Perú, Ricardo Belmont con 11.8% de Obras, Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 11%, y Jorge Nieto del Bueno Gobierno con 10.7%, en el sondeo realizado a boca de urna de Ipsos.

Sin embargo, en otro resultado a boca de urna de Datum, Keiko Fujimori 16.5%, Lopez Aliaga 12.8%, Jorge Nieto con 11.6% y Ricardo Belmont 10.5%.

Se debe tener el cuenta que, el sondeo a boca de urna es la consulta que se realiza a los electores luego que terminan de realizar el sufragio electora, este sondeo no toma en cuenta los votos del exterior del país.

¿Cuándo salen los resultados oficiales de la ONPE?

Los resultados oficiales los brindará la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se darán a conocer de manera progresiva, conforme avance el conteo de votos en las regiones del país y extranjero.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que a la medianoche del lunes 13 de abril se tendrán los resultados al 60% de las Elecciones Generales. Se debe tener en cuenta que, la web con los resultados estará disponible desde las 5:00 p.m.

Corvetto indicó que la ONPE no hace muestreos, proyecciones, ni flash electoral. Además, aseguró que a partir de las 7:30 p.m. se comenzará a ingresar las actas de Lima y el Callao, y a partir e las 8:30 p..m. del resto del país.