La Feria Holística liderada por el médium más reconocido del país llega este 7 y 8 de marzo a Miraflores

La Feria Holística Almas Conectadas realizará su segunda edición este sábado 7 y domingo 8 de marzo. (Foto: Difusión)

Frank Mendizábal presenta la segunda edición de Almas Conectadas con ingreso libre en el Hotel Sol de Oro.

La Feria Holística Almas Conectadas realizará su segunda edición este sábado 7 y domingo 8 de marzo en el Hotel Sol de Oro, ubicado en el distrito de Miraflores. El evento se desarrollará de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. y contará con ingreso totalmente libre para el público.

La iniciativa es creada por Frank Mendizábal, médium, tarotista, escritor y creador de contenido, y reúne diversas propuestas vinculadas al bienestar, el autocuidado y las experiencias holísticas. La feria está dirigida al público en general, abierta a personas de todas las edades, y propone un espacio accesible para quienes buscan cuidar su equilibrio emocional, espiritual y personal.

Durante ambos días, los asistentes podrán recorrer distintos stands, conocer emprendimientos del rubro holístico y participar en actividades y experiencias programadas, entre ellas shows de música en vivo, talleres de maquillaje y dinámicas orientadas al bienestar integral, pensadas para acompañar la experiencia de los visitantes a lo largo de la jornada.

(FOTO: Frank Mendizábal)

Uno de los servicios más esperados será la lectura de tarot a cargo de Frank Mendizábal, quien actualmente cuenta con agenda privada copada hasta el mes de julio. En el marco de la feria, el público podrá acceder a una lectura de tres preguntas, conocer el significado de la numerología según su fecha de nacimiento y recibir un amuleto de regalo, todo a precio especial de feria. La atención será por orden de llegada, con cupos limitados.

Como parte de la programación, el domingo 8 de marzo se realizará una clase especial de maquillaje a cargo de la influencer y maquilladora profesional Francis Herrera, además de talleres y actividades que se desarrollarán durante ambos días del evento. Ese mismo día, María Gracia Polanco será la encargada de poner el fin de fiesta con un show musical en vivo, que se realizará a las 8:00 p. m., marcando el cierre de esta segunda edición.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Almas Conectadas invita al público a vivir dos días de experiencias, bienestar y actividades gratuitas este sábado 7 y domingo 8 de marzo, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., en el Hotel Sol de Oro de Miraflores, con ingreso libre. Una cita imperdible para disfrutar en familia, con amigos o de manera personal, y cerrar el domingo con música en vivo y una experiencia pensada para todos.