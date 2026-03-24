Lima se ilumina: The Color Run Nosotras Night 2026 convertirá la Costa Verde en una fiesta de color y luces

Color Run se ha consolidado como un fenómeno global que promueve la actividad física de una manera innovadora y accesible. Foto: Difusión

La esperada carrera nocturna regresa este 16 de mayo con una experiencia que combina deporte, música y entretenimiento en los 5K más felices del mundo.

La Costa Verde de Chorrillos será el escenario de una de las experiencias más esperadas del año: Color Run Nosotras Night 2026, que se realizará el próximo sábado 16 de mayo. Esta nueva edición en formato nocturno promete transformar la ciudad en un espectáculo de luces, música y color, reuniendo a miles de participantes en torno a una propuesta que celebra la diversión y el bienestar.

Durante el recorrido de 5 kilómetros, los colorrunners serán manchados con polvos de colores, y al regresar disfrutarán de una experiencia inmersiva con DJ en vivo, animación, pantallas gigantes, activaciones de marcas y las icónicas explosiones de polvos de colores. A diferencia de una carrera tradicional, el evento no es competitivo, ya que busca fomentar la integración, el disfrute y la conexión entre amigos, familias y comunidades.

Con más de 8 millones de participantes en más de 35 países, Color Run se ha consolidado como un fenómeno global que promueve la actividad física de una manera innovadora y accesible. En el Perú, esta propuesta continúa posicionándose como una de las actividades recreativas más atractivas del calendario, convocando a personas de todas las edades.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, con un beneficio especial del 20% de descuento para quienes compren con tarjetas Diners Club. Cada inscripción incluye un kit oficial con polo, morral, pulsera LED, dorsal, medalla finisher y otros elementos que forman parte de esta experiencia única.



(Foto: Difusión)

Cabe destacar que los polvos de colores utilizados durante la carrera están elaborados a base de almidón de maíz y colorantes naturales, lo que garantiza su seguridad para los participantes. Inspirados en las tradicionales celebraciones Holi de la India, estos elementos son el sello distintivo de un evento que invita a vivir el deporte de forma lúdica, inclusiva y llena de energía.