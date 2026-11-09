Paro de transportistas en Lima este 10 de noviembre: conoce qué líneas dejarán de circular

La concentración de los transportistas está programada para las 7:00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho. Foto: Andina

Varias empresas de transporte y gremios acatarán el paro de este martes 10 de noviembre ante la ola criminal que viven. Conoce más detalles.

Más de 50 empresas de transporte público de Lima dejarán de operar temporalmente este martes 10 de noviembre debido a una movilización convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). La protesta busca exigir al Gobierno medidas urgentes frente a las extorsiones, amenazas y ataques que vienen afectando a los conductores y empresas del sector.

¿Quiénes convocan el paro de transportistas en Lima?

La concentración de los transportistas está programada para las 7:00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, desde donde partirán rumbo al Congreso de la República. Los manifestantes esperan reunirse con representantes del Poder Legislativo para solicitar acciones concretas que permitan frenar la delincuencia y garantizar su seguridad mientras trabajan.

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, confirmó que las empresas afiliadas suspenderán sus servicios durante la movilización y no descartó que otras compañías se sumen a la protesta. “Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad, no solamente a los transportistas, sino a la ciudadanía en general”, sostuvo el dirigente, quien expresó su preocupación por la situación que atraviesa el transporte público.

Valeriano cuestionó que los casos de violencia contra conductores y empresas continúen pese a las medidas anunciadas por las autoridades. Además, advirtió que los transportistas podrían convocar a un nuevo paro en Lima durante los próximos días si no reciben respuestas concretas a sus demandas. Esta situación podría generar nuevas dificultades para miles de pasajeros que utilizan el transporte público a diario.



(Foto: Andina)

Paro de transportistas 10 de noviembre de 2026: ¿qué líneas de transporte no trabajarán?

Ante la convocatoria de un nuevo paro de transportistas, gran parte de la población busca conocer cuáles son las líneas que no circularán este martes 10 de noviembre. Estas son algunas:

Empresa de Transportes Santa Catalina S.A. (opera líneas conocidas como la "B" y la "C")

Empresa de Transportes Sol de Oro S.A

Línea A2

ETUCHISA

Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

La 50 (San Sebastián).

Nueva América.

Huáscar (línea R28).

El Urbanito.

Rápido y Nuevo Perú.