DNI electrónico gratis: Reniec habilita puntos de atención en Lima y otras regiones del Perú

Miles de ciudadanos podrán acceder al DNIe totalmente gratis. (Foto: Reniec)

El Reniec realizará una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico hasta el domingo 4 de octubre. Conoce quiénes pueden acceder y dónde acudir.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene desarrollando una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico (DNIe) en Lima y distintas regiones del país. La jornada se realizará hasta el domingo 4 de octubre.

Esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 y busca acercar los servicios de identificación a ciudadanos que se encuentran en situaciones que requieren atención prioritaria.

¿En qué regiones entregarán DNI electrónico gratis?

La campaña se desarrolla en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. También incluye a la Provincia Constitucional del Callao.

En Lima, Reniec habilitará centros itinerantes en espacios públicos, locales comunes, agencias municipales y otros puntos de atención. La campaña llegará a distritos como Ancón, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Miraflores y San Juan de Lurigancho.

También se atenderá en San Juan de Miraflores, Santa Anita, Santa Rosa, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Huantán y Yauyos. Los ciudadanos pueden consultar las sedes habilitadas y sus horarios de atención antes de acudir en el siguiente LINK

(Foto: El Reniec)

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratis?

Reniec precisó que la campaña está dirigida principalmente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, personas con urgencias médicas, adultos mayores y niños y adolescentes en situación de orfandad.

Los beneficiarios podrán acceder a los trámites relacionados con el DNI electrónico y recibir orientación sobre los registros civiles. Por ello, se recomienda verificar previamente el punto de atención correspondiente y los requisitos para realizar el trámite.