Standford reafirma su compromiso con el medio ambiente con certificación FSC

Los cuadernos de Standford cuidan el medio ambiente. (Foto: Standford)

Todo empieza con una hoja en blanco. Un dibujo, una idea, un sueño.

Pero detrás de cada hoja, hay una historia que muchas veces no vemos: la del origen de sus materiales, la de los bosques de donde provienen, la de las personas que los cuidan.

En Standford, creemos que cada trazo que acompaña el aprendizaje, la creatividad y la imaginación también debe ser un trazo de responsabilidad.

Por eso, desde el 2023, damos un paso firme hacia ese compromiso: contamos con la certificación FSC® (Forest Stewardship Council) e incorporamos materiales provenientes de fuentes responsables en nuestros productos.

Esto significa que el papel que llega a tus manos proviene de bosques gestionados de forma responsable, donde se protege la biodiversidad, se respetan las comunidades y se asegura que las futuras generaciones también puedan disfrutar de ellos.

(Foto: Standford)

Porque no se trata solo de escribir, dibujar o crear.

Se trata de hacerlo sabiendo que cada elección importa.

Cada cuaderno, cada hoja, cada producto con certificación FSC® es una forma de decir: sí a la educación, sí a la creatividad… y sí a un planeta mejor.

Hoy, queremos que seas parte de esta historia.

Una historia donde lo que creamos juntos no solo transforma ideas, sino también el futuro.

Brilla con Standford y escribe un mejor futuro.

Contenido patrocinado por Continental S.A.C