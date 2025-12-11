¿Tendremos feriado largo en Navidad 2025? Esto se sabe

Miles de trabajadores que buscan ordenar su tiempo libre antes del cierre del año. Foto: Andina

Diciembre avanza y a muchos les interesa saber si por Navidad tendrán un fin de semana largo. Conoce lo que dice el calendario y la ley sobre feriados.

Los feriados y días no laborables son ideales para planear una salida corta, avanzar en tareas pendientes o simplemente relajarse. Muchas familias —especialmente aquellas con niños— suelen aprovechar estas fechas para pasar más tiempo juntos y disfrutar de actividades recreativas, culturales o deportivas que les permitan desconectarse y renovar energías. Por ello, muchos se preguntan si habrá feriado largo en esta Navidad 2025.

¿Habrá feriado largo por Navidad 2025?

En 2025, la Navidad —fecha en la que se recuerda el nacimiento de Jesús y una de las celebraciones más importantes del cristianismo— se celebrará el jueves 25 de diciembre. Ese día es feriado nacional en todo el Perú, por lo que se aplican las reglas habituales de descanso como en un domingo.

Además, el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM estableció que el viernes 26 de diciembre será un día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esto permitirá un “feriado largo”, ya que al descanso del jueves 25 se suma el viernes 26, junto con el sábado y domingo del fin de semana, dando como resultado varios días consecutivos de reposo.



(Foto: Andina)

¿Cómo funcionan los feriados y días no laborables?

Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.

A diferencia de los feriados, los días no laborables —que aplican principalmente al sector público— operan como jornadas de “puente” decretadas por el Ejecutivo. Los trabajadores reciben su remuneración habitual, pero deben devolver las horas posteriormente, según establezca cada entidad.