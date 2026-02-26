TikTok incluyó a peruana en su Discover List 2026 de creadores para seguir

Los educadores alimentan el sentido del descubrimiento y animan a la comunidad de TikTok a aprender. Foto: Difusión

TikTok presentó la Discover List 2026, una selección global de 50 creadores de cinco categorías que destacan por su creatividad, autenticidad e impacto

TikTok es una comunidad global en la que más de mil millones de personas conectan, comparten sus pasiones y encuentran inspiración. Como un trampolín que potencia el descubrimiento, los creadores de TikTok demuestran cada día que una historia creativa puede llevar a lugares inesperados, desde compartir nuevas recetas hasta inspirar a alguien a encontrar su nuevo pasatiempo favorito.

Hoy, TikTok se complace en presentar TikTok Discover List 2026, una muestra global de 50 creadores a los que seguir en cinco categorías: Educadores, Foodies, Íconos, Innovadores y Originadores.

"En TikTok nos comprometemos a celebrar nuestra inspiradora comunidad de creadores. Hoy nos complace presentar la Discover List 2026 de TikTok, una selección de 50 creadores de todo el mundo a los que hay que seguir", explica James Stafford, director Global de Operaciones de Contenido de TikTok. Desde los Educadores que inspiran a sus comunidades a aprender algo nuevo, hasta los Originadores que comparten sus negocios con audiencias globales en TikTok, estamos orgullosos de ser un espacio donde se pueden descubrir nuevos talentos y donde la autenticidad y la creatividad pueden prosperar.

Los educadores alimentan el sentido del descubrimiento y animan a la comunidad de TikTok a aprender, desarrollar nuevas habilidades y ampliar horizontes, a través de unas publicaciones que inspiran a los demás. Desde hacer que la ciencia sea divertida y accesible hasta fomentar el sentido de la curiosidad por el mundo natural, estos creadores informan, entretienen e invitan a participar en la conversación.

@andreanovitaa (Tangerang, Indonesia) – Andrea Novita

@byjacklynn (Londres, Inglaterra) – Jacklynn Botwe

@doctorwalesmd (Lagos, Nigeria) – Olawale Ogunlana

@drjudithjoseph (Nueva York, Estados Unidos) – Dra. Judith Joseph, MD

@jeremyfilmsthings (Victoria, Australia) – Jeremy Drakefod

@kengo_book (Tokio, Japón) – Kengo Kamijyo

@oddanimalspecimens (Míchigan, Estados Unidos) – Charlie Engelman

@pryscilla_lsm (Ciudad de México, México) – Pryscilla Monroy García

@ran_levi (Atlit, Israel) – Ran Levi

@stemwithm (Auckland, Nueva Zelanda) – Morgan McKeen.

Desde aclamados restauradores hasta apasionados chefs caseros, los creadores Foodies comparten platos deliciosos y recetas apetecibles de todos los rincones del mundo, impulsando nuevas tendencias alrededor de #FoodTok allá donde van. Estos creadores nos transportan a través del sabor, llevándonos a descubrir nuevos y atrevidos sabores o recetas tradicionales, todo ello con una visión culinaria distintiva.

@2peoplecooking (Nueva Jersey, Estados Unidos) – Chuck y Hailee

@afroecologica (Londrina, Brasil) – Alene de Godoy

@cassiestokes1111 (Dublín, Irlanda) – Cassie Stokes

@lu.singluten (Almería, España) – Lucía Martínez

@munchin_mash (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) – Wayne Chang

@nabil_zemmouri (París, Francia) – Nabil Zemmouri

@ramysoli (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) – Ramy Soli

@rashadjonesbbq (Florida, Estados Unidos) – Rashad Jones

@salt_hank (Nueva York, Estados Unidos) – Henry Laporte

@saute_with_trevor (Nairobi, Kenia) – Trevor Were

Estos creadores no necesitan presentación: marcan tendencia, crean comunidades en expansión y redefinen lo que significa ser un creativo moderno. Sinónimos de la cultura en TikTok, y más allá, destacan el poder de la conexión y la inspiración.

@drew_talbert (California, Estados Unidos) – Drew Talbert

@golloria (Texas, Estados Unidos) – Golloria George

@ireneswnd (Surabaya, Indonesia) – Irene Suwandi

@izzipoopi (Estados Unidos y Canadá) – Izzi Allain

@leanadeeb (Texas, Estados Unidos) – Leana Deeb

@madison.humphreyy (Texas, Estados Unidos) – Madison Humphrey

@mattovarini (Milán, Italia) – Matto Varini

@mrmelk_ (Londres, Inglaterra) – Olly Bowman

@taryndelaniesmith (Nueva York, Estados Unidos) – Taryn Delanie Smith

@yasmeen_alshafai (Riad, Arabia Saudí) – Yasmeen Alshafai

Los innovadores son pioneros que trazan con valentía su propio camino, convirtiendo su intrépida originalidad en una chispa de inspiración. Aportan un enfoque personal, creativo y, en ocasiones, poco convencional a sus contenidos, encarnando un espíritu audaz y ofreciendo una perspectiva totalmente propia.

@assolyaa (Almaty, Kazajistán) – Assel Sabyrzhankyzy

@benedettaa.delucaa (Salerno, Italia) – Benedetta De Luca

@brunchwithbabs (Connecticut, Estados Unidos) – Babs Costello

@calligraphilic (Cusco, Perú) – Paola Gallegos

@definitelytai (Toronto, Canadá) – Theophilus Taiwo Aladejebi

@itay_bezaleli (Tel Aviv, Israel) – Itay Bezaleli

@marvinroch (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) – Marvin Roch

@missdarcei (Toronto, Canadá) – Darcei Giles

@sixspeed.official (Texas, Estados Unidos) – Aamir Dassat

@steppingthroughfilm (Londres, Inglaterra) – Thomas Duke

Los originadores son emprendedores, inventores y empresarios que aportan energía e imaginación al comercio, permitiendo a las personas descubrir productos de forma creativa. Desde TikTok Shop hasta TikTok LIVE, destacan que la autenticidad y el storytelling personal pueden crear comunidades leales, transformar vidas y elevar industrias enteras.

@cheekyglo (Sídney, Australia) – Xixi Liu y Allen Fu

@cheriekihato (Nairobi, Kenia) – Cherie Kihato

@elysebreannedesign (Carolina del Norte, Estados Unidos) – Elyse Burns

@gweroz (Yakarta, Indonesia) – Ghina Eroz

@hairanatomyuk (Birmingham, Inglaterra) – Dominique Bogle

@morrisonmade (Kentucky, Estados Unidos) – Jeffrey Morrison

@newmartina (Nápoles, Italia) – Carmen Fiorito

@thebeautycrop (Londres, Inglaterra) – Ning Cheah

@tolthema (Johannesburgo, Sudáfrica) – Tamia Nontsikelelo

@toystoystoys.uk (Liverpool, Inglaterra) – Jane Hastings