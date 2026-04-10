TikTok se une a la ONPE para informar sobre las Elecciones 2026

TikTok contiene toda la información referente a este proceso electoral. Foto: Difusión

Los usuarios de esta plataforma podrán consultar su lugar de votación, verificar si fueron designados como miembros de mesa, conocer los cargos a elegir, datos generales de los comicios, entre otros servicios.

TikTok es una plataforma donde las personas vienen a crear, descubrir y conectarse con lo que más les importa. En este sentido, con el objetivo de brindar a la ciudadanía información veraz, confiable y combatir la desinformación de cara a las elecciones del próximo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y TikTok se aliaron para desarrollar una guía informativa de cara a las Elecciones Generales de 2026.

Esta iniciativa conjunta busca ayudar a nuestra comunidad a tener acceso a información clave sobre las elecciones y la anima a mantenerse alerta frente a intentos de engaño en línea. Proteger nuestra plataforma y la experiencia de nuestra comunidad en TikTok es nuestra máxima prioridad. Para ello, utilizamos una combinación de tecnología y decenas de miles de profesionales de seguridad para hacer cumplir nuestras normas.

Esta guía, disponible en TikTok, contiene toda la información referente a este proceso electoral, para que los ciudadanos accedan de forma fácil y segura a contenidos informativos directamente de la fuente oficial:

1. Fechas y horarios de votación en Perú y el exterior.

2. Quiénes pueden votar.

3. Consulta dónde votar y si eres miembro de mesa.

4. Cómo ejercer el derecho al voto.

5. Cuáles son los cargos a elegir.

6. Información adicional para un voto informado.

Para acceder a la guía, las personas residentes en el país deberán escribir en el buscador de TikTok términos relacionados con las elecciones, tales como: elecciones, elecciones 2026, elecciones generales, dónde votar, cómo votar, entre otros. Una vez realizada la búsqueda, se despliega la guía de las elecciones con toda la información objetiva acerca del proceso.

Susana Vital, Gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, destacó la importancia de esta iniciativa que brinda de información oficial a toda la sociedad, asegurando que: “iniciativas como esta guía electoral nos permiten amplificar el alcance de la información para que llegue a cada rincón del país y así todos los peruanos puedan emitir su voto este 12 de abril. Estamos muy agradecidos con TikTok, una plataforma con la cual tenemos una muy buena relación de trabajo, siempre buscando llegar con contenido de calidad a muchos más ciudadanos”.



(Foto: Difusión)

Por su parte, Gabriel Parra, Gerente de Políticas Públicas de TikTok para la región Andina, destacó esta nueva guía como “una herramienta de fácil acceso que refuerza nuestro compromiso con la autenticidad y la integridad electoral en la plataforma, especialmente en un escenario tan importante como la participación democrática de nuestra comunidad. TikTok es el lugar donde las personas descubren y se expresan, inspirando creatividad a través de contenido de valor, y esta colaboración con el ONPE es vital ya que nos permite la posibilidad de acercar información clara y confiable a la ciudadanía de cara a este proceso electoral tan relevante”.

A su vez, dentro de esta guía electoral en la plataforma, se podrán encontrar una serie de videos educativos desarrollados desde TikTok, en los que se ofrecen consejos sobre cómo informarse bien y herramientas prácticas para combatir la desinformación. Algunos de ellos se pueden encontrar en: https://www.tiktok.com/@tiktokseguridad

Con esta alianza y esfuerzo conjunto, TikTok y ONPE refuerzan su compromiso con un proceso electoral informado, transparente, íntegro y masivo, que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana.

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