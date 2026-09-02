Actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presentó a su novio japonés con románticos videos en TikTok

La actriz ha compartidos varios videos de TikTok junto a su novio. Foto: Instagram

La conocida actriz ha decidido compartir con los fans de ‘Al fondo hay sitio’ los momentos felices que vive en su relación.

Aunque en la actualidad ya no aparece en ‘Al fondo hay sitio’, los fans de la serie aún la recuerdan mucho por su personaje extrovertido. Por ello, gran sorpresa ha causado que la joven actriz ha decidido gritar a los cuatros vientos que está muy enamorada.

Actriz Brenda Matos presentó a su novio japonés

Se trata de Brenda Matos quien sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su pareja, Soichiro, un modelo japonés con quien viene compartiendo varios momentos románticos y divertidos en redes sociales. La actriz peruana decidió mostrar esta nueva etapa de su vida sentimental y dejar de lado el misterio sobre su relación.

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La recordada ‘Kimberly’ ha publicado distintos videos junto a su novio, dejando en evidencia la buena química y confianza que existe entre ambos. En cada aparición, la pareja se muestra muy cercana y con bastante sentido del humor frente a las cámaras.

A través de TikTok e Instagram, Brenda y Soichiro se han sumado a diferentes tendencias virales. Bailes, bromas y escenas de su día a día forman parte del contenido que comparten, mostrando de manera natural cómo viven su romance.

Uno de los clips que más comentarios generó fue el que llevó la frase “POV: tu novio asiático quiere ser latino”. En el video, ambos juegan con las diferencias culturales y con la personalidad de Soichiro, provocando diversas reacciones entre los seguidores de la actriz.



(Fuente: Instagram)

¿Quién es Brenda Matos?

Brenda Matos Fadholi es una actriz, modelo y empresaria peruana de ascendencia indonesia, nacida en Lima en 1998. Se hizo conocida en la televisión nacional gracias a su papel de Kimberly Torrejón en ‘Al fondo hay sitio’, personaje que rápidamente llamó la atención del público por su personalidad y participación en la historia. Además de actuar, Brenda también trabaja como modelo profesional y está al frente de su propia escuela de modelaje.

Su paso por la popular serie se desarrolló principalmente durante dos temporadas. En 2022 debutó en la novena temporada como la pareja de Jimmy Gonzales, mientras que en 2023 continuó teniendo un rol importante dentro de la trama de la familia Gonzales. Uno de los momentos más recordados de su personaje fue la boda falsa con Jimmy, antes de que Kimberly dejara de aparecer en la producción.