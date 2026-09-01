Korina Rivadeneira: identifican a su misterioso chofer que maneja camioneta que comparte con Mario Hart

Camioneta pertenece a Korina y Mario Hart. Foto: captura Magaly TV

Korina Rivadeneira fue captada acompañada de misterioso chofer y Magaly Medina reveló su identidad.

La polémica entre Korina Rivadeneira y Mario Hart sigue dando de qué hablar. Esta vez, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ siguieron los pasos de la modelo venezolana tras sus recientes declaraciones sobre su relación con el piloto. En las imágenes difundidas por el programa, Korina aparece recorriendo distintos puntos de Lima en una camioneta que, según explicó Magaly Medina, estaría registrada a nombre de ambos debido al vínculo patrimonial que aún mantienen.

El informe emitido el 31 de agosto también mostró a Rivadeneira realizando algunos trámites y luego movilizándose en el vehículo acompañada de un hombre que iba al volante. Sobre él, Magaly Medina señaló que su equipo logró identificarlo, aunque dejó claro que hasta el momento no se puede confirmar qué tipo de relación tiene con la modelo.

Korina Rivadeneira fue captada con misterioso chofer

La exintegrante de “El gran show” fue vista acompañada de un joven que manejaba su camioneta mientras ella iba en el asiento del copiloto. Horas antes, Korina Rivadeneira había acudido a realizar unos trámites en Migraciones y, durante ese tiempo, el hombre la esperaba dentro del vehículo. Más adelante, el acompañante fue identificado como Emanuel José Parrado, un productor audiovisual que ha trabajado con distintos artistas venezolanos.

Las cámaras también captaron a Korina y Emanuel comprando comida en una esquina de Jesús María. La modelo ayudó a la vendedora a subir las bolsas, se tomó una fotografía y luego guardó los menús en la camioneta. Poco después, Parrado volvió a bajar del vehículo para comprar otro almuerzo para él.

Más tarde, ambos llegaron hasta una ONG. Korina ingresó al establecimiento mientras Emanuel permaneció dentro de la camioneta. Este detalle llamó la atención del programa, ya que ella no habría comprado el almuerzo para su acompañante, lo que alimentó las dudas sobre si el vínculo entre ambos sería únicamente laboral o también personal.



(Fuente: Magaly TV)

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Camioneta pertenece a Korina y Mario Hart

Uno de los puntos que más resaltó el programa fue la propiedad de la camioneta. Magaly Medina explicó que el vehículo estaría registrado a nombre de Korina Rivadeneira y Mario Hart, debido a que habría sido adquirido cuando ambos todavía formaban parte de una sociedad conyugal.

La conductora mencionó este detalle para explicar por qué llamó la atención que el acompañante de Korina manejara la camioneta. “Ya sabrá Mario que otro maneja su mionca, porque Corina se quedó hablando adentro del carro unos minutos y luego fugan: ‘Mejor nos vamos a almorzar a la tía del menú de la esquina’”, comentó el programa con su característico tono irónico.