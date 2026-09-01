¿Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se reconciliaron? La conductora lanzó sorpresiva respuesta

Maju Mantilla aseguró que solo acompañó a sus hijos al evento de su expareja. (Foto: Maju Mantilla/ Instagram)

Tras acompañar a Gustavo Salcedo en una competencia, Maju Mantilla decidió contar por qué fue vista con su aún esposo.

Maju Mantilla volvió a generar comentarios luego de aparecer públicamente junto a su aún esposo, Gustavo Salcedo, durante una competencia de remo. Las imágenes llamaron la atención debido a que ambos se encuentran separados.

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Tras esta aparición, la exMiss Mundo fue abordada por una reportera de ‘Amor y Fuego’ a su llegada al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. La periodista le consultó directamente sobre su presencia junto al empresario durante la jornada deportiva.

Maju explicó que acudió al evento principalmente para acompañar a sus hijos y respaldar a Gustavo Salcedo en su competencia. "Estuve con mis hijos, apoyándolo a él en su competencia", señaló la figura de televisión.

Asimismo, Mantilla aclaró que su participación en la ceremonia de premiación no estuvo relacionada con ningún contrato o acuerdo previo. Según contó, los organizadores le pidieron entregar las medallas después de verla acompañando al padre de sus hijos.

(Foto: Amor y Fuego)

"Me invitaron porque me vieron ahí acompañándolo y me invitaron, entonces, yo estuve ahí, pero nada de contratos ni esas cosas", precisó Maju, dejando claro que su presencia en el evento tuvo un motivo familiar.

Sin embargo, cuando la reportera le preguntó si este acercamiento podía significar una reconciliación con Gustavo Salcedo, la exMiss Mundo prefirió no responder y dio por terminada la conversación. "Gracias chicos, de verdad", expresó.