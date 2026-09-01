Mario Hart aclara quién es el hombre que vinculado a Korina Rivadeneira

Mario sabía de la existencia del hombre que fue captado con Korina Rivadeneira. (Foto: Más que decir/ Korina Rivadeneira - Instagram)

Tras las imágenes difundidas por Magaly Medina, el piloto decidió hablar y contó qué vínculo tendría Enmanuel Parrado con la madre de sus hijos.

Mario Hart no se quedó callado luego de que Magaly Medina difundiera imágenes de Korina Rivadeneira junto a un hombre en el auto que figura a nombre de ambos. El piloto decidió pronunciarse y sorprendió al revelar la identidad del acompañante de su expareja.

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Mario Hart revela que conoce al joven ampayado con Korina Rivadeneira

Hart se presentó en el programa 'Sin más que decir', donde fue consultado sobre las imágenes difundidas por 'Magaly TV, La Firme'. En los videos, Korina aparece junto a Enmanuel Parrado, quien, según el informe del programa, sería topógrafo y también se dedicaría a la creación de contenido.

Sin embargo, Mario Hart dio una versión distinta y aseguró que conoce al hombre que aparece junto a la madre de sus hijos. Según explicó, Parrado no sería una persona ajena a su entorno familiar, pues mantiene una amistad de varios años con Korina.

"Yo sé quién es este chico, es un chico que le hace movilidad a Korina desde hace mucho tiempo. Un amigo venezolano de ella, no sé si era amigo de ella en Venezuela o lo conoció acá por amigos venezolanos. Trabaja en eso, tiene su carro, hace diligencias o cosas", comentó el piloto.

(Foto: Sin más que decir)

Asimismo, Hart explicó que Enmanuel suele trasladar a Korina cuando ella no quiere manejar o se encuentra cansada. "Eventualmente, cuando Korina no quiere manejar, cuando está cansada o no le provoca manejar por el tráfico de Lima, lo llama y este chico la ayuda", agregó.

El piloto también reconoció que vio el reportaje emitido la noche del 31 de agosto. No obstante, aseguró que no encontró insinuaciones que indiquen que Korina y Enmanuel estarían iniciando una relación sentimental.