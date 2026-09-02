Valeria Piazza sorprende al revelar que rara enfermedad volvió tras 10 años

Valeria reveló que la enfermedad regreso, pero fue controlada. (Foto: Valeria Piazza/ Instagram)

Después de varios años sin presentar síntomas, una situación inesperada volvió a encender las alarmas sobre su salud.

Valeria Piazza preocupó a sus seguidores al revelar que el síndrome de Behçet reapareció después de casi 10 años. La modelo y conductora contó que comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en Colombia por trabajo y tuvo que regresar antes de tiempo a Lima.

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Valeria Piazza confesó que el síndrome de Behçet regreso a su vida

Piazza explicó que durante varios días sintió fuertes dolores en todo el cuerpo, los cuales fueron aumentando con el paso del tiempo. Luego de terminar sus grabaciones, decidió adelantar su vuelo para poder recibir atención médica en una clínica de la capital.

Tras realizarse diversos exámenes, los médicos confirmaron que se trataba nuevamente del síndrome de Behçet, enfermedad que le fue diagnosticada años atrás. "Era el Behçet regresando a mi cuerpo después de casi 10 años", contó la conductora.

La modelo permaneció varios días internada y recibió tratamiento con cortisona e inmunosupresores para controlar la inflamación. Valeria Piazza también explicó que decidió no contar lo que estaba viviendo porque se encontraba nerviosa y quería esperar a conocer cómo evolucionaba su salud.

(Foto: Valeria Piazza / Instagram)

Cabe recordar que en 2018 Valeria Piazza reveló públicamente que padecía esta enfermedad crónica, que puede provocar inflamación de los vasos sanguíneos. Por ello, la reaparición del síndrome generó preocupación entre sus familiares y seguidores.

Afortunadamente, su evolución fue favorable y los médicos finalmente le dieron de alta. "Gracias a Dios hoy me dan de alta y no siguió avanzando", manifestó Piazza. Ahora continuará con su recuperación y retomará poco a poco sus actividades.