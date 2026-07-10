‘Al fondo hay sitio': murió Joel Gonzáles y fans de la serie no pueden creerlo

Fans reaccionan a muerte de Joel Gonzáles. Foto: captura América TV

Los Gonzáles quedaron devastados por la muerte de Joel que ha sorprendido a todos los fans de ‘Al fondo hay sitio’.

‘Al fondo hay sitio’ dejó en shock a sus seguidores luego de que se diera a entender que Joel Gonzáles, personaje interpretado por Erick Elera, habría muerto dentro de la historia. La noticia generó gran impacto entre los fans, sobre todo porque el popular ‘Niño con cara de pez’ se encontraba participando en una guerra dentro de la serie.

Murió Joel y todos los Gonzáles quedaron devastados

La supuesta muerte de Joel fue comunicada por un militar, quien llegó hasta la casa de los Gonzáles para entregar una medalla al valor de manera póstuma. Esta escena provocó una fuerte reacción entre los personajes, quienes no podían creer lo que estaban escuchando y rompieron en llanto ante la inesperada noticia.

PUEDES VER: Isabella Ladera revela el difícil estado que atraviesa a días de dar a luz

Uno de los momentos más dramáticos llegó cuando la familia Gonzáles se dio cuenta de que debía enfrentar una difícil decisión: contarle lo ocurrido a Macarena Montalbán, quien está embarazada de Joel.

Cabe recordar que Joel y Macarena estaban separados por las mentiras que él le dijo sobre Cayetana. El personaje había pasado la noche con ella en un cuarto de hotel, lo que terminó destruyendo la confianza de Macarena y provocó que ella decidiera irse de la casa.



(Foto: América TV)

¿Por qué Joel Gonzáles estaba en una guerra?

El destino de Joel Gonzáles en ‘Al fondo hay sitio’ tomó un rumbo inesperado luego de caer en el engaño de Marjorie, quien lo convenció de firmar unos documentos bajo la promesa de ayudarlo a viajar al extranjero para reencontrarse con Macarena. Sin embargo, todo resultó ser una trampa, pues el personaje terminó siendo enviado a un conflicto bélico y destinado a defender el estrecho de Ormuz.

PUEDES VER: Janet Barboza respondió y desmintió a Ethel Pozo tras acusación de traición

Fans reaccionan a muerte de Joel Gonzáles

Como se sabe Joel Gonzáles (Erick Elera) es uno de los personajes más populares y queridos de ‘Al fondo hay sitio’. Por ello, su presunta muerte ha causado mucho impacto entre los fans de la serie. Algunos han expresado su tristeza por la partida del personaje, mientras que otros aún tienen la esperanza de que Joel siga vivo.

“No puede ser. Si Joel murió, la seria se va para abajo, él era todo”, “Con la muerte de Joel se acaba ‘Al fondo hay sitio’”, “No crea que esté muerto, seguro va a revivir como la Grace”, fueron algunos de los comentarios de los fans de 'Al fondo hay sitio'.