Ale Venturo y su inesperada reacción cuando le preguntaron sobre el ‘Gato’ Cuba

Rodrigo Cuba y Ale Venturo iniciaron su relación poco después de que el futbolista se separara de Melissa Paredes. Foto: Instagram

Aunque supuestamente Rodrigo Cuba y Ale Venturo terminaron en buenos términos. La reacción de la influencer ha sorprendido a todos.

Ale Venturo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba pusieron fin a su relación en marzo de 2025. Desde entonces, la empresaria ha evitado hablar públicamente sobre los motivos de la ruptura. El único que se pronunció fue el futbolista, quien mencionó a través de un comunicado que la separación se dio por “motivos personales”

¿Qué dijo Ale Venturo sobre Rodrigo Cuba?

Recientemente, en mayo, Ale Venturo fue vista en un evento social y el programa ‘América Hoy’ aprovechó la ocasión para preguntarle por su expareja y por qué él no la saludó en el Día de la Madre. La situación tomó un giro incómodo para ella quien tuvo una inesperada reacción.

Aunque al inicio la influencer conversaba tranquilamente sobre sus nuevos proyectos, su actitud cambió cuando tocaron el tema personal. Se notó incómoda y una persona que la acompañaba intervino, indicando que debían retirarse, lo que provocó que terminara abruptamente la entrevista.

“De eso no voy a hablar, chicos (Vamos pasando). Un besote”, fue la breve respuesta de Ale, mostrando que no quería ni mencionar a Rodrigo Cuba. Más tarde, cuando la reportera intentó acercarse nuevamente al finalizar el evento, la empresaria fue firme: “No, ya te dije... me tengo que ir”.



(Foto: captura 'América Hoy')

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre el fin de su romance con Ale Venturo?

“Pongo en conocimiento: Fue una decisión consensual exponer y compartir mi relación sentimental con Alexandra Venturo, por lo que considero importante también poner en conocimiento el fin de ella; Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija”, señaló Rodrigo Cuba en su comunicado.

Asimismo, el futbolista señaló que ha optado por no exponer los motivos de su separación de Ale Venturo. “Sobre los motivos de nuestra separación, son personales y solo los manejaré en el ámbito privado por respeto a nuestras hijas y la familia”, resaltó Rodrigo Cuba.