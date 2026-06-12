Melissa Loza confirmó su soltería y reveló por qué terminó con el padre de su hija menor

Melissa Loza confirmó su soltería. Foto: captura América TV

La integrante de ‘Esto es guerra’ Melissa Loza sorprendió a todos al revelar su actual estado sentimental.

Melissa Loza decidió hablar por primera vez sobre el final de su relación con Juan Diego Álvarez. Aunque evitó revelar mayores detalles de la ruptura, la popular integrante de ‘Esto es guerra’ aseguró que mantiene una buena relación con el padre de su hija menor y que ambos priorizan el bienestar de su familia.

Melissa Loza confirmó su soltería

La integrante de ‘Esto es guerra’ conversó con el programa Más Espectáculos, donde contó cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y se refirió a su situación sentimental. “Mira, mi vida personal sí la voy a mantener en privado por el respeto que le tengo a mi hija. Este, pero sí, estoy soltera, solamente decir eso y, y nada, todo tranquilo, gracias a Dios”, indicó.

Además, dejó en claro que no ha perdido la fe en volver a enamorarse. “Cuando no funciona algo, no podemos cerrarnos las puertas al amor... porque Dios es amor, todos merecemos amor”, expresó Melissa Loza, mostrando una actitud serena y optimista frente a los cambios que ha vivido.

La modelo también ha tenido que enfrentar momentos muy difíciles tras la partida de su madre, doña María Guadalupe Vigil. Sin embargo, se mantiene firme y convencida de seguir adelante, pues siente que ella la acompaña y guía desde el cielo.



(Fuente: América TV)

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¿Qué dijo Melissa Loza sobre su ruptura?

Melissa Loza evitó señalar un episodio puntual que provocara el fin de su relación, pero dejó claro que ambos entendieron que las cosas ya no marchaban bien. Con sus declaraciones, dio a entender que, cuando una historia llega a su límite, lo mejor es aceptar el cambio y seguir adelante, sin conflictos ni dar espacio a rumores sobre lo ocurrido.