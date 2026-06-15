Pamela López y Paul Michael anuncian el fin de su relación tras polémicas peleas

Luego de las polémicas peleas que tuvieron en La Granja Vip, Pamela López confirmó que le puso fin a su relación con Paul Michael.
Mediante sus redes sociales, Pamela López confirmó que su relación con Paul Michael terminó. Durante los últimos meses, las discusiones y problemas que tenian como pareja fueron expuestos en 'La Granja Vip', esto habría generado una crisis en ambos.
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Pamela López y Paul Michael terminaron su relación
La integrante del 'Team Reales' recalcó que busca cerrar esta etapa de la mejor manera. "Las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos", puntualizó.
Pamela López enfatizó que solo ella y Paul Michael conocen la verdad de su romance, por ello, pide a terceras personas no involucrarse en el tema, ni emitir opiniones o juicios alejados de la realidad.
(Foto: Pamela López)
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La aún esposa de Christian Cueva indicó que no alimentará polémicas ni controversias, y que evitará pronunciarse sobre el tema. Hasta, el momento, Paul Michael no se ha pronunciado sobre los motivos del fin de su relación.
"Agradezco a quienes han mostrado compresión y consideración en este momento. Confío en que el tiempo permitirá que cada quien continúe su camino en paz, con la tranquilidad de haber actuado conforme a su corazón", indica la parte final del comunicado de Pamela López.
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