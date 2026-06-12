Karla Tarazona y Christian Domínguez agrandarán la familia tras matrimonio: "La niña..."

Karla Tarazona reveló que quiere convertirse en madre de una niña. (Foto: Karla Tarazona/ Instagram)

¡Una gran noticia! Los recién casados revelaron que quieren convertirse en padres y esperan que sea niña.

Karla Tarazona descartó estar embarazada, pero dejó en claro que la posibilidad de tener un hijo con Christian Domínguez sigue firme en sus planes futuros. La conductora señaló que es un tema conversado y que tomarán la decisión juntos en el momento adecuado.

Karla Tarazon quiere convertirse en madre de una niña

El tema surgió en ‘Arriba mi gente’ cuando Ricardo Rondón le preguntó sobre ampliar la familia. Frente a las especulaciones, Karla Tarazona negó rotundamente estar esperando un bebé y tomó con humor los constantes rumores de la prensa.

Pese a su negativa actual, reveló que sí desea convertirse en madre nuevamente junto al cantante. Por ello, recordó que tiempo atrás se sometió a un proceso de congelación de óvulos como parte de su planificación.

(Foto: ATV)

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"Para el próximo año. Sí hay planes, porque ya tengo 43. Uno tiene que ser muy responsable al momento de decidir tener hijos y va a ser una decisión de ambas partes", manifestó sobre el proceso.

Al ser consultada por Rondón sobre si prefería un varón o una mujer, la conductora no ocultó su gran deseo personal. “A la segura, la niña”, respondió entre risas, dejando abierta la ventana a la maternidad.

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