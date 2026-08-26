Alejandra Baigorria en la polémica tras ser relacionada con influencers que exponen pobreza de niños africanos

Alejandra Baigorria en polémica por fotos con niños de África. Foto: Instagram Alejandra Baigorria

Medio internacional incluyó a Alejandra Baigorria en informe sobre influencers que exponen la pobreza infantil en África “para ganar clics”.

Un video de Alejandra Baigorria volvió a generar controversia luego de aparecer en un informe de DW Español sobre la exposición de personas vulnerables durante acciones de ayuda humanitaria. Las imágenes fueron grabadas durante el viaje que la empresaria realizó a África en mayo de 2026, donde compartió fotos y videos junto a niños de comunidades afectadas por la pobreza y la desnutrición.

Alejandra Baigorria en polémica por fotos con niños de África

El informe se difundió en medio de nuevas medidas aplicadas en Burkina Faso para regular este tipo de publicaciones. En julio, el Gobierno de ese país aprobó un decreto que busca evitar que personas en situación vulnerable sean mostradas junto a donaciones cuando las imágenes puedan resultar humillantes, explotadoras o poco respetuosas.

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La presencia del video de Baigorria en el contenido de DW Español volvió a poner sobre la polémica el debate sobre cómo los influencers muestran sus viajes solidarios en redes sociales. Sin embargo, que sus imágenes hayan sido incluidas en el informe no significa que exista una acusación penal contra la empresaria, sino que fueron utilizadas como parte de una discusión más amplia sobre los límites de este tipo de contenido.

Esta situación también hizo recordar las críticas que Alejandra recibió meses atrás por algunas publicaciones de su viaje a África. En ese momento, mientras algunos seguidores destacaron su intención de ayudar, otros usuarios cuestionaron que se mostrara a menores de edad en condiciones de vulnerabilidad como parte del contenido compartido en redes.



(Foto: Difusión)

¿Qué dice el informe internacional que incluye a Alejandra Baigorria?

DW Español publicó el contenido con el título “Se acabaron las fotos de influencers con niños africanos: Burkina Faso prohíbe exhibir la pobreza para ganar clics”. En el informe, el medio explicó las nuevas medidas adoptadas por ese país y mostró imágenes de Alejandra Baigorria tomadas durante su viaje realizado en mayo.

La publicación pone el foco en las fotos y videos donde personas en situación vulnerable aparecen junto a alimentos, donaciones u otro tipo de ayuda. Según las autoridades de Burkina Faso, este tipo de contenido puede terminar afectando la dignidad de quienes reciben apoyo humanitario.