Sheyla Rojas presume a su hijo Antoñito y su apariencia actual llama la atención

El aspecto del hijo de Sheyla Rojas sorprendió a más de un seguidor. (Foto: Sheyla Rojas/ Instagram)

¡Es todo un galán! La modelo compartió un especial momento junto a Antoñito y sus fans quedaron sorprendidos con su radical cambio.

Sheyla Rojas continúa disfrutando de su estadía en España junto a su hijo Antoñito, quien se ha convertido en uno de los protagonistas de las recientes publicaciones de la modelo en redes sociales. El adolescente tiene 13 años y sus seguidores no tardaron en notar cuánto ha crecido.

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Sheyla Rojas mostró a hijo Antoñito y fans quedan en shock con su apariencia

Durante su viaje, Sheyla compartió diferentes momentos junto a su engreído. Las imágenes llamaron especialmente la atención por el cambio físico de Antoñito, quien cada vez luce más grande y ya dejó atrás la apariencia de niño que tenía en años anteriores.

La ocasión también fue especial para la modelo, quien celebró su cumpleaños número 39 acompañada de su hijo. En las fotografías, Sheyla aparece con flores y junto a Antoñito mientras disfruta de este momento familiar en España.

(Foto: TikTok/ Sheyla Rojas)

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Los usuarios también destacaron el parecido del adolescente con sus padres y comentaron lo mucho que ha cambiado con el paso de los años. A sus 13 años, Antoñito luce cada vez más grande y ha llamado la atención de quienes siguen a Sheyla.

Por ahora, madre e hijo continúan disfrutando de su estadía en España y compartiendo diferentes experiencias juntos. Sheyla se ha mostrado feliz de pasar estos días junto a su hijo y presumir algunos de sus momentos especiales en redes sociales.