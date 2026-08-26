Mónica Sánchez conmueve a sus seguidores tras anunciar una devastadora pérdida

Mónica Sánchez se despidió de su madre con un emotivo video. (Foto: Monica Sánchez / Instagram)

La exintegrante de 'Al fondo hay sitio' sorprendió a sus seguidores con un triste anuncio y un mensaje que conmovió a más de uno.

Mónica Sánchez, exintegrante de 'Al fondo hay sitio', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre este miércoles 26 de agosto.

Mónica Sánchez se despidió se su madre con emotiva publicación

La actriz compartió la triste noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo video junto a su progenitora. En las imágenes, ambas aparecen frente al mar mientras juegan con sus manos y muestran la gran complicidad que tenían.

Junto al video, Mónica Sánchez escribió un mensaje de despedida en el que recordó las cualidades y enseñanzas que su madre le dejó a lo largo de su vida. También destacó su fortaleza, perseverancia, sabiduría, fe y sentido del humor.

"Nuestra madre ha partido. Ya descansa. Nos queda el amor que nos dio, su ejemplo de vida", expresó la actriz en su publicación. Además, recordó una de las frases que su madre solía repetir: "¡Gracias a la vida!".

(Foto: Monica Sánchez / Instagram)

La publicación de Mónica generó numerosas muestras de cariño por parte de sus seguidores y compañeros del medio artístico. Varios actores que compartieron elenco con ella en 'Al fondo hay sitio' también le enviaron mensajes de apoyo.

Jorge Guerra, Karime Scander, Tatiana Astengo y Melania Urbina fueron algunos de los artistas que expresaron sus condolencias y le enviaron un fuerte abrazo a Mónica y a su familia en este difícil momento.