Alessia Rovegno opinó sobre Hugo García y su presunto romance con Isabella Ladera: ¿qué dijo?

Alessia Rovegno fue preguntada sobre las salidas entre su ex, Hugo García, e Isabella Ladera. Foto: Instagram

La exreina de belleza Alessia Rovegno no pudo evitar pronunciarse sobre las salidas de su ex Hugo García y la famosa influencer Isabella Ladera.

Alessia Rovegno contó que volvió a ver a su exnovio, Hugo García, durante un evento de Fórmula 1 al que también asistió la influencer Isabella Ladera. La modelo explicó que se saludaron con cordialidad, ya que todavía se llevan bien como amigos.

Alessia Rovegno reveló que aún siente amor por Hugo

La ex Miss Perú aclaró que no hay una intención de volver con Hugo, pero sí mantienen una buena relación. "No, hay una bonita relación con Hugo, de verdad que fue una relación muy bonita, muy sana", comentó, asegurando que todo terminó de forma positiva entre ellos.

Alessia también mencionó que guarda lindos recuerdos de su relación pasada con Hugo. Cuando le preguntaron si recordaba lo bueno, respondió: "Por supuesto, siempre, él sabe que le deseo todo lo mejor hoy y siempre y eso no va a cambiar".

Aunque dejó claro que no piensa regresar con él, sí admitió que aún le tiene mucho cariño. “(¿Aún hay amor ahí?) Siempre voy a tener amor por él, la verdad. Es una persona súper especial para mí, entonces el amor siempre va a estar”, confesó.

Alessia Rovegno opinó sobre Hugo García e Isabella Ladera

Alessia Rovegno fue preguntada sobre las salidas entre su ex, Hugo García, e Isabella Ladera, con quien él ha sido visto en varias ocasiones. Al principio dijo que no había visto nada en redes sociales, pero luego admitió que sí había notado algunas publicaciones.

Lejos de mostrarse incómoda, Alessia respondió con tranquilidad al ser consultada por las imágenes: “(¿Te sorprenden estas imágenes de Hugo con esta chica?) Para nada, para nada, creo que se divierta, que la pase bien”, dijo, dejando claro que no le molesta la situación.



(Fuente: América Hoy)