Fabio Agostini es el flamante campeón de 'La Casa de los Famosos': ¿cuánto dinero ganó?

Fabio Agostini ganó 'La Casa de los Famosos' tras 115 días de intensa convivencia. (Foto: Telemundo)

El popular 'Lord' Agostini logró ganar una fuerte suma de dinero tras coronarse campeón de la sexta temporada de 'La Casa de los Famosos'

Fabio Agostini se coronó como el gran ganador de la sexta temporada de 'La Casa de los Famosos', protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la final del popular reality de convivencia. El español no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre como vencedor tras varios minutos cargados de tensión y expectativa.

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Fabio Agostini ganó la 'Casa de los Famosos'

La gran final se llevó a cabo este jueves 11 de junio y tuvo como protagonistas a Fabio Agostini y Celinee Santos, quienes lograron llegar hasta la última etapa luego de 115 días de intensa convivencia dentro de la famosa mansión.

El exintegrante de realities peruanos como 'Combate' y 'Esto Es Guerra' obtuvo el mayor respaldo del público y se convirtió en el campeón absoluto de la temporada. Ante ello, diversos fans buscan conocer cuánto dinero ganó.

Fabio Agostini: ¿Cuánto dinero ganó en 'La Casa de los Famosos'?

Además del prestigioso título, Fabio Agostini recibió una maleta con 200 mil dólares como premio por su victoria. Esta edición de 'La Casa de los Famosos' ha sido considerada una de las más intensas, polémicas y comentadas.

Tras conocer el resultado, Fabio dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a todas las personas que votaron por él, especialmente a sus seguidores de Perú y Chile, quienes lo respaldaron durante toda la competencia.

"Todo esto gracias al público, hermanos peruanos y chilenos que siempre estuvieron conmigo y a todos los nuevos que se han sumado a esta nueva aventura. Sin ustedes no llegaba ni a la esquina. Los amo", expresó.