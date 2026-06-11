Hija de Tula Rodríguez rompió su silencio y contó cómo se lleva con sus hermanos Tadeo y Lucas Carmona

Valentina fue consultada sobre el vínculo que tiene con Tadeo y Lucas. Foto: captura América TV

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, sorprendió a todos al hablar de sus hermanos mayores.

La conductora Tula Rodríguez compartió su felicidad al contar que su hija Valentina Carmona regresó por unos días al Perú para reencontrarse con su familia. Durante su estadía, la joven también ofreció una entrevista para el programa Más Espectáculos, donde habló con sinceridad sobre la relación que mantiene con sus hermanos mayores.

¿Qué dijo la hija de Tula sobre sus hermanos?

A sus 17 años, Valentina fue consultada sobre el vínculo que tiene con Tadeo y Lucas, hijos de una relación anterior del empresario Javier Carmona. Sin dudarlo, la joven dejó en claro el cariño que siente por ambos y aseguró que, pese a la distancia, siempre estarán unidos como familia.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani es ampayada con empresario ligado a conocidas figuras de Chollywood

“Tadeo, Lucas, son mis hermanos, yo los amo igual. No los veo muy seguido, pero nada, los amo, son mi familia también”, expresó. Además, comentó que aunque cada uno tiene sus propias actividades y viven separados, eso no ha cambiado el afecto que existe entre ellos.

Valentina también recordó un momento muy especial antes de viajar a Estados Unidos. Contó que su hermano Tadeo fue a despedirse de ella mientras se recuperaba de una operación, situación que la tenía un poco avergonzada por su aspecto físico. “Yo con un poco de vergüenza porque se veía súper hinchada de la operación, pero lindo verlos”, relató entre risas.



(Foto: captura América TV)

PUEDES VER: María Pía Vallejos da ultimátum a Gustavo Salcedo y pide que se divorcie de Maju Mantilla

Tula Rodríguez evalúa mudarse de casa

Hace algunas semanas, Tula Rodríguez contó que está considerando cambiar de vivienda, ya que en la casa donde vive ha enfrentado algunos de los momentos más difíciles de su vida, entre ellos la muerte de su esposo, Javier Carmona, y la partida de su madre. La conductora señaló además que el viaje de su hija Valentina al extranjero también la hizo reflexionar sobre cerrar esa etapa. “Mi casa ha cumplido. Los mejores momentos de mi vida han estado ahí… ahí partió mi esposo, también mi mamá y acabó de ver partir a mi hija a otro país”, expresó con gran emoción.