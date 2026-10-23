Alessia Rovegno preocupa a sus fans por su salud y Magaly reflexiona sobre lo que ocurriría con la modelo

Magaly Medina reflexionó sobre lo que estaría ocurriendo con Alessia Rovegno. Foto: captura ATV

La conductora Magaly Medina se dirigió, en vivo, a la familia de Alessia Rovegno para señalar que la ex Miss Perú podría necesitar ayuda.

Las recientes publicaciones de Alessia Rovegno en sus redes sociales despertaron preocupación entre sus seguidores, quienes notaron algunos cambios en la apariencia física de la modelo peruana. Las imágenes generaron diversos comentarios de usuarios que se mostraron sorprendidos por cómo luce actualmente.

Apariencia de Alessia Rovegno preocupa a sus seguidores

La hija de la actriz Bárbara Cayo, quien representó al Perú en el Miss Universo 2022 y fue pareja de Hugo García, llamó la atención con sus últimas fotografías. Algunos internautas comentaron que la modelo luce diferente, mientras que otros expresaron inquietud por su bienestar y le enviaron mensajes deseándole que se encuentre bien.

Sin embargo, las reacciones no solo estuvieron relacionadas con la apariencia de Alessia Rovegno, sino también con los estándares de belleza que existen en el mundo del modelaje. Varios usuarios aprovecharon la conversación para cuestionar la presión por mantener determinados tipos de cuerpo y cómo las redes sociales pueden influir en la percepción de la belleza.



(Foto: captura Magaly TV)

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Magaly Medina reflexionó sobre lo que estaría ocurriendo con Alessia Rovegno

Magaly Medina expresó su preocupación por la apariencia física de Alessia Rovegno, de 28 años, y sugirió que la modelo podría estar atravesando algún trastorno alimenticio, aunque no existe un diagnóstico confirmado. Por ello, la conductora hizo un llamado a la familia de la exreina de belleza para que esté pendiente de su bienestar. "Debemos ir en apoyo de estas personas. Hay que decirles a las personas que queremos, que tenemos al lado, que esto está pasando, hacerles darse cuenta racional de eso, porque personas que atraviesan algún tipo de trastorno alimenticio no se dan cuenta", manifestó la presentadora.

Por otro lado, el programa de Magaly Medina contó con la opinión de la psicóloga y psicoterapeuta Lizbeth Carol Cueva Zúñiga, quien explicó que la pérdida de peso puede estar relacionada con diferentes factores, como problemas de tiroides o alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Asimismo, indicó que algunas personas siguen dietas muy estrictas debido a la presión social por mantenerse delgadas y cumplir con ciertos estándares de belleza.