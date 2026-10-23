Sebastián Lizarzaburu lanzó singular mensaje junto a su hija tras denuncia contra Andrea San Martín

Sebastián Lizarzaburu publicó singular comentario en un post junto a su hija. (Foto: Andrea San Martín / Sebastián Lizarzaburu - IG)

Tras la detención de Andrea San Martín por presunto maltrado contra su menor hija, el exchico reality lanzó peculiar frase.

Sebastián Lizarzaburu reapareció en redes sociales junto a la hija que tiene con Andrea San Martín, en medio de la delicada situación que enfrenta la influencer. La publicación llamó la atención de sus seguidores, luego de que Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de la modelo, la denunciara por una presunta agresión contra la menor.

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El caso tomó mayor relevancia después de que Andrea San Martín fuera detenida y trasladada a una comisaría de Miraflores, donde permanecería durante 48 horas mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Sebastián Lizarzaburu hizo peculiar post tras detención de Andrea San Martín

Mientras continúan las investigaciones, Sebastián Lizarzaburu optó por no pronunciarse sobre la denuncia contra su expareja. En su lugar, compartió una fotografía junto a su pequeña, acompañada de un mensaje relacionado con una curiosa experiencia que había contado minutos antes en sus historias de Instagram.

El modelo reveló que una mariquita dorada se posó sobre su vehículo, un hecho que despertó su curiosidad. Por ello, buscó el significado de este suceso y compartió la interpretación que encontró sobre este insecto, al que se le relaciona popularmente con la buena fortuna, la prosperidad económica y el éxito material.

Foto: Sebastián Lizarzaburu / IG

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Por su parte, Andrea San Martín habló brevemente con la prensa durante su detención. Aunque evitó responder directamente sobre la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, adelantó que brindará una conferencia de prensa cuando terminen las diligencias. Además, aseguró que tiene la conciencia tranquila.