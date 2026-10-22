Andrea San Martín termina enmarrocada en comisaría tras denuncia de Juan Víctor

Andrea San Martín indicó que dará una conferencia de prensa para contar su versión. (Foto: Latina/ Andrea San Martín - IG)

Andrea fue detenida tras la denuncia que presentó Juan Víctor por una presunta agresión contra su hija. Todos los detalles en la nota.

Andrea San Martín fue detenida durante la madrugada del jueves 22 de octubre en una comisaría de Miraflores, luego de una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. Según informó el programa 'Arriba mi gente', la denuncia está relacionada con una presunta agresión física contra la menor.

Andrea San Martín fue detenida por una presunta agresión contra su menor hija

De acuerdo con el parte policial difundido por el espacio de Latina, la exchica reality habría agredido a su hija luego de negarle una bolsa de chizitos. El caso generó atención debido a la delicada situación familiar que involucra a la influencer y su expareja.

Según el reporte del programa, Andrea se habría comunicado con Juan Víctor para comentarle sobre el comportamiento de la menor. Durante esa conversación, la niña le habría contado a su padre que tuvo desacuerdos con su madre, entre ellos la negativa a comer chizitos y a asistir a la fiesta de uno de sus amigos.

(Foto: Latina)

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Tras conocer lo ocurrido, Juan Víctor habría acudido a una comisaría de Miraflores para presentar la denuncia. Andrea San Martín también llegó a la dependencia policial para dar su versión de los hechos, pero minutos después fue detenida y enmarrocada por los efectivos.

Ante la presencia de la prensa, la influencer se mostró afectada y ofreció breves declaraciones sobre lo sucedido. Además, anunció que convocará a una conferencia de prensa para explicar los detalles del caso.