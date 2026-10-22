Andrea San Martín se defiende tras detención por presunta agresión contra su hija menor

Andrea San Martín recalcó que está tranquila, porque ella no agredió a su pequeña. (Foto: Latina / Andrea Sa Martín - IG)

Andrea San Martín está nuevamente en el ojo de la tormenta tras la denuncia de Juan Víctor Sánchez. La influencer rompió su silencio con una frase que llamó la atención.

Andrea San Martín vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser detenida la madrugada del jueves 22 de octubre en una comisaría de Miraflores. La intervención se produjo luego de una denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez.

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Andrea San Martín se defiende tras denuncia por agresión contra su hija

El padre de la segunda hija de la influencer la denunció por una presunta agresión física contra la menor. El caso generó atención y, ante las cámaras, Andrea decidió pronunciarse brevemente sobre lo ocurrido.

"Tengo la conciencia tranquila", respondió San Martín al ser consultada por la situación. Además, explicó que el hecho de haber sido trasladada con esposas formaba parte del procedimiento.

(Foto: Latina / Andrea Sa Martín - IG)

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La influencer también adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa para contar su versión de los hechos y aclarar las circunstancias que llevaron a su intervención.

Por el momento, Andrea señaló que dejará el caso en manos de las autoridades mientras continúan las diligencias correspondientes. Por su parte, Juan Víctor no se ha pronunciado sobre el tema.