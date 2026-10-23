'La Segura', pareja de Ignacio Baladán, lloró al contar el complicado momento que vive con su hijo

La influencer reveló que no pasar tiempo con su hijo por temas laborales la deprimió. (Foto: La Segura/IG)

La influencer colombiana reveló que está atravesando un complicado momento que involucra a su bebé y no pudo contener el llanto.

La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como 'La Segura', conmovió a sus seguidores al mostrarse vulnerable en sus historias de Instagram. Entre lágrimas, contó que atraviesa días complicados debido a la intensa carga laboral y confesó que extrañaba pasar tiempo con su pequeño hijo.

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'La Segura' rompió en llanto por complicado momento que vivió con su hijo

La creadora de contenido explicó que tanto ella como su esposo han tenido jornadas de trabajo muy exigentes. El cansancio acumulado terminó por sobrepasarla y no pudo evitar llorar mientras contaba cómo se sentía. "Estos días han sido caóticos de trabajo y en realidad ya mi vida es caótica", comentó.

La Segura también señaló que el dolor físico y la cercanía de su periodo se sumaban al agotamiento. Cuando una persona intentó consolarla y le ofreció prepararle un té, ella respondió entre lágrimas: "Quiero a mi hijo". La influencer explicó que deseaba haber llegado más temprano a casa para compartir con él, pero el pequeño ya estaba dormido.

Después de desahogarse, la colombiana intentó tomarse el momento con humor y recuperar el ánimo. "Listo, ya dejé chillar porque yo no me voy a humillar más en redes sociales, mi reina", expresó entre risas. Además, hizo referencia a sus cambios de humor y trató de restarle dramatismo a la situación.

(Foto: La Segura / IG)

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La publicación permitió a sus seguidores conocer el lado más sensible de La Segura, quien reconoció que el trabajo y el cansancio la habían sobrepasado. Su reacción también dejó en evidencia cuánto extrañaba a su hijo y sus ganas de disfrutar más tiempo junto a él, lejos de las exigencias de su rutina laboral.