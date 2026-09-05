Amiga de Yiddá Eslava cuestionó a Ángel Fernández y destapó inesperada deuda

Amiga de Yiddá contó por qué la joven actriz terminó con el fotógrafo. (Foto: Yidda/ IG)

La amiga de Yiddá cuestionó que la expareja de la actriz se presente como víctima y reveló detalles sobre los motivos de su ruptura.

Ángel Fernández habló por primera vez sobre su separación de Yiddá Eslava y aseguró que no entendía los motivos que llevaron a la actriz a terminar la relación. Sin embargo, una amiga cercana de Yiddá salió al frente para dar una versión diferente.

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Amiga de Yiddá Eslava reveló que Ángel Fernández le debe dinero a la actriz

Mayra, mejor amiga de la actriz, se pronunció en el pódcast 'Sin + que decir' y cuestionó las declaraciones de Fernández y aseguró que la ruptura no habría ocurrido de manera inesperada.

Según la joven, existirían otros motivos detrás del final de la relación. Entre ellos, mencionó una presunta deuda de 6 mil soles que Ángel Fernández tendría con Yiddá.

"¿Por qué no declara que le debe plata a Yiddá? Le debe 6 mil soles a Yiddá", afirmó Mayra durante el programa. La amiga de la actriz también aseguró que Fernández se habría llevado algunos objetos del hogar tras la separación.

(Foto: Sin más que decir/ YouTube)

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Además, Mayra sostuvo que Yiddá habría ayudado a Fernández en el ámbito laboral. Según contó, el fotógrafo llegó a trabajar para la empresa de la actriz mientras ambos mantenían una relación.

La joven también recordó que antes de la ruptura conversó con Yiddá sobre su relación. En aquella ocasión, le habría recomendado buscar una pareja que pudiera acompañar su ritmo de vida y que fuera igualmente trabajadora.