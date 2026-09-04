Rosángela Espinoza genera rumores de embarazo tras mostrar una ecografía

Rosángela Espinoza anunció que está congelando sus óvulos para convertirse en madre. (Foto: Rosángela Espinoza / IG)

La modelo generó rumores entre sus seguidores tras compartir una fotografía desde una clínica. ¿Qué está haciendo realmente?

Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de una ecografía durante una visita a una clínica especializada. La publicación generó rápidamente rumores sobre un posible embarazo.

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Rosángela Espinoza confesó que está congelando sus óvulos

Ante las especulaciones, la modelo decidió aclarar qué hay detrás de la imagen. Rosángela explicó que no está esperando un bebé y que actualmente atraviesa un proceso relacionado con la preservación de su fertilidad.

La influencer contó que continúa asistiendo a consultas y preparándose para una nueva etapa del procedimiento. "Seguimos con las consultas y preparándonos para la aspiración. Un pasito más en este proceso", escribió en sus redes sociales.

Además, Rosángela utilizó el hashtag #CongelarÓvulos, dejando claro que su visita al centro médico forma parte del proceso.La modelo también mostró parte de sus consultas.

La chica reality confesó que tiene miedo a las inyecciones y recordó que anteriormente incluso llegó a desmayarse. Pese a su temor, la modelo dejó claro que continuará con el procedimiento y con el objetivo de preservar su fertilidad.