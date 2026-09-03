¿También quiere ser mamá? Esto dijo Alessia Rovegno tras revelar que vio video del parto de Isabella Ladera

Alessia Rovegno también habló sobre su presente amoroso. Foto: captura Instagram

Alessia Rovegno fue consultada directamente sobre la nueva etapa que vive su expareja Hugo García junto a Isabella Ladera y no dudó en responder sin filtros.



Alessia Rovegno reapareció ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ después de varias semanas alejada de la exposición mediática. La modelo habló sobre su presente sentimental, sus planes personales y también fue consultada por Hugo García, su expareja, quien acaba de convertirse en padre junto a Isabella Ladera.

Alessia Rovegno confirmó que vio video del parto del hijo de Hugo García

Todo surgió luego de que Isabella compartiera en redes sociales un emotivo video del nacimiento de su bebé. En las imágenes se ve a Hugo García acompañándola durante el parto y tomándola de la mano en uno de los momentos más importantes para ambos.

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Al ser preguntada por este video, Alessia confirmó que sí llegó a verlo en redes sociales. Sin embargo, prefirió marcar distancia y dejó claro que no piensa involucrarse ni hacer comentarios sobre la nueva etapa que vive el exchico reality.

“Algo me salió, sí, pero no voy a hablar de H porque ya ese es un tema que está en el pasado y no hay nada que hablar ahí”, respondió de manera tajante en ‘Amor y fuego’, cerrando cualquier posibilidad de seguir hablando sobre su expareja.



(Foto: captura 'Amor y Fuego')

¿Alessia Rovegno también planea convertirse en madre? Esto dijo

Alessia Rovegno también habló sobre su presente amoroso y dejó claro que está feliz en esta nueva etapa. La modelo confirmó que mantiene una relación con Álvaro Villacorta, con quien meses atrás fue captada protagonizando románticas escenas en los exteriores de su vivienda.

Sobre la posibilidad de convertirse en mamá, la exMiss Perú contó que sí es uno de sus sueños, aunque por ahora no está dentro de sus planes más cercanos. Alessia explicó que actualmente está enfocada en cumplir sus objetivos y seguir creciendo en el ámbito profesional.

“Sí, me gustaría. Creo que no por ahora porque estoy muy enfocada en mis metas profesionales, pero sí es un sueño que siempre he tenido y que siempre he querido”, señaló Rovegno, dejando abierta la posibilidad de formar una familia más adelante.