Viviana Rivasplata respondió con todo a Gisela Valcárcel y aclaró versión de Ethel Pozo sobre Roberto Martínez

Viviana Rivasplata también fue consultada sobre la versión que contó Ethel Pozo. Foto: captura YouTube

A la exreina de belleza Viviana Rivasplata no le gustado nada que Gisela Valcárcel y su hija Ethel vuelvan hablar de su pasado con Roberto Martínez.

Viviana Rivasplata aseguró que no le parece nada agradable volver a ser vinculada con la historia sentimental de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez. La exreina de belleza habló sobre el tema en el streaming ‘Q’Bochinche’, después de que la conductora recordara ese episodio en su libro ‘El poder de ser tú’. También desmintió lo dicho por Ethel Pozo.

Viviana Rivasplata cuestionó a Gisela por volver a hablar de Roberto Martínez

Al ser consultada sobre el libro de Gisela Valcárcel en donde se reaviva su historia con Roberto Martínez, Viviana Rivasplata fue contundente: “Honestamente, no es agradable. No voy a mentir, no voy a poner caretas acá. No es agradable porque, si bien es cierto, es una etapa que hay que validar también los sentimientos de las personas, también, si bien es cierto, han pasado casi tres décadas y cada uno ha continuado con su vida, a mí también me engañaron”.

Viviana Rivasplata contó que hace varios años tuvo la oportunidad de sentarse a conversar con Gisela Valcárcel, poco después del nacimiento de su primer hijo. Para la exreina de belleza, ese encuentro sirvió para cerrar un capítulo y dejar atrás las versiones que durante mucho tiempo circularon sobre su relación con Roberto Martínez.

La modelo dejó claro que hoy su vida está enfocada en su familia y en todo lo que ha construido con el paso de los años. “Nunca acá hubo un juego por mi parte; eso sí me molesta. Ya ha pasado bastante tiempo. Tengo mis hijos, tengo mi esposo, 17 años de relación”, expresó.

Rivasplata también recordó que incluso llegó a compartir nuevamente con Gisela en televisión, por lo que considera que el tema ya había quedado atrás. “He construido mi vida hacia adelante, me he sentado a hablar con ella, he bailado en su show”, añadió, mostrando su incomodidad porque esta historia vuelva a salir a la luz.

Asimismo, sostuvo que alrededor de lo ocurrido existen distintas miradas y cada protagonista tiene su propia versión. “El de él, que él solo conocerá; el mío, que es totalmente transparente; y el de ella, que también es válido, porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”, comentó, insistiendo en que no le agrada que este episodio del pasado vuelva a ser mencionado.



(Foto: captura YouTube)

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¿Viviana Rivasplata desmintió a Ethel Pozo?

Viviana Rivasplata también fue consultada sobre la versión que contó Ethel Pozo, quien recordó que hace años la exreina de belleza habría asistido a un concierto de Luis Miguel junto a Roberto Martínez y que ambos estuvieron cerca de Gisela Valcárcel durante el evento. Frente a esta historia, Viviana aseguró que no tiene presente que eso haya ocurrido de esa manera.

“Yo recuerdo que él me dijo que se fue a un concierto con Sofía Franco (...) decía muchas cosas. Qué será verdad y qué será mentira, no lo sé. Yo honestamente no me acuerdo. Yo he ido a varios conciertos de Luis Miguel, pero no me acuerdo honestamente haber ido con él”, señaló Rivasplata durante su participación en el pódcast ‘Q’Bochinche!’.c