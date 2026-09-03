Tefi Valenzuela es sorprendida con propuesta de matrimonio en los Premios Juventud

Tefi confirmó que se casará con su novio estadounidense. (Foto: Tefi Valenzuela/ IG)

Tefi Valenzuela vive uno de sus mejores momentos y ahora celebra su compromiso con su pareja estadounidense.

Tefi Valenzuela asistió a los Premios Juventud 2026 sin imaginar que terminaría viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La modelo peruana fue sorprendida por su pareja, quien decidió dar un importante paso en su relación y le pidió matrimonio durante el evento. La romántica escena no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron sus mejores deseos en esta nueva etapa.

Tefi Valenzuela se comprometió con su pareja

En sus últimas entrevistas, Tefi Valenzuela había revelado que se encontraba muy enamorada, aunque prefería mantener los detalles de su relación lejos de las redes sociales. La modelo explicó que aprendió a proteger su vida sentimental y que no quería exponer públicamente su romance con el joven estadounidense que logró conquistar su corazón.

“Enamorada, realizada, muy feliz, gracias a Dios. (¿Esta relación cuánto tiempo tiene?) Ya tiene tiempo. No lo hago muy público porque he aprendido a cuidar lo que amo”, comentó Tefi sobre su romance.

La influencer también sorprendió al hablar sobre la posibilidad de formar una familia. Con su característico sentido del humor, aseguró que ya se encuentra en una etapa de su vida en la que está lista para dejar atrás la soltería.

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“Claro, ya tengo 36, ya colgué las tangas, ahí se acabó el casting”, expresó entre risas, dejando en claro que su corazón ya tiene dueño y que tiene planes de convertirse en madre.

Y todo parece indicar que su pareja también comparte ese deseo de construir un futuro juntos. Por ello, el joven estadounidense decidió dar el siguiente gran paso y pedirle matrimonio a Tefi Valenzuela, quien no pudo ocultar su emoción ante la romántica propuesta.

(FOTO: Tefi Valenzuela/IG)

La pareja celebró así un nuevo capítulo en su historia de amor, mientras Tefi continúa disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional, tras su participación en los Premios Juventud 2026, donde además compite en una importante categoría.