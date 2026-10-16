Ana Paula Consorte confesó que vivió aterrador momento en su casa: ¿qué ocurrió?

Ana Paula Consorte preguntó si el incidente es una señal negativa o positiva. Foto: captura YouTube

A través de sus redes sociales, la pareja de Paolo Guerrero compartió con sus seguidores detalles del incidente que la puso muy nerviosa.

Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, vivió un momento de gran preocupación dentro de su casa y decidió contar lo sucedido en sus redes sociales. La influencer brasileña, quien se encuentra en una etapa avanzada de su embarazo, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía del inesperado incidente que la dejó bastante nerviosa.

Ana Paula Consorte se puso nerviosa por incidente en su casa

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula Consorte mostró una ventana de su vivienda que había quedado completamente rota. La imagen llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque la brasileña confesó que lo ocurrido le generó temor y que no podía dejar de pensar en el significado de este extraño episodio.

La pareja de Paolo Guerrero explicó que todo sucedió cuando regresó a su hogar y se encontró con la ventana destrozada. Al ver los daños, no pudo ocultar su preocupación y decidió compartir la situación con sus seguidores, dejando en claro que todavía no conseguía recuperar la tranquilidad.

“Acabo de llegar a casa y mi ventana se rompió por completo. Sinceramente, no le veo nada de positivo, sigo nerviosa hasta ahora”, escribió Ana Paula Consorte junto a la fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró cómo había quedado una de las ventanas de su vivienda.



(Foto: Instagram)

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Ana Paula Consorte preguntó si el incidente es una señal negativa o positiva

Luego de contar lo sucedido, la influencer brasileña quiso saber qué pensaban sus seguidores sobre este tipo de situaciones. Por ello, realizó una consulta en sus historias de Instagram para conocer si consideraban que la rotura de un vidrio podía interpretarse como una señal positiva o negativa.

“Cuando se rompe un vidrio en su casa, ustedes lo ven como algo positivo o negativo”, agregó Ana Paula Consorte en su publicación. De esta manera, la pareja de Paolo Guerrero dejó en evidencia que el incidente la había afectado emocionalmente, aunque no brindó mayores detalles sobre las causas que provocaron la rotura de la ventana.