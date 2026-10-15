Karla Tarazona marca su postura frente a las críticas contra Christian Domínguez

Karla Tarazona se pronunció luego de que Rebeca Escribens llamara ‘adefesio’ a Christian Domínguez y dejó clara su postura.
Hace algunos días, Rebeca Escribens tildó de adefesio a Christian Domínguez, este comentario generó diversas reacciones en la farándula peruana y por primera vez, Karla Tarazona se animó a dar su opinión sobre el calificativo que pesa contra su esposo.
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Karla Tarazona reveló que se sintió incomoda por comentarios contra Christian
Fiel a su estilo, Karla reconoció que le incomodaron las expresiones, pero recalcó que Christian es suficientemente adulto para defenderse por sí mismo y afrontar las consecuencias de sus decisiones.
"Estoy feliz viviendo mi vida, los que se complican son los otros, yo no", manifestó Karla, dejando entrever que prefiere mantenerse al margen de las controversias que involucran a su pareja.
La conductora también cuestionó los límites que existen actualmente en la televisión y consideró que algunas figuras justifican comentarios ofensivos bajo el argumento de que todo forma parte del espectáculo.
(Foto: Amor y Fuego)
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"Me considero de la vieja escuela y siento que es como el tema de las redes sociales y disfrazamos es show y bussiness y se están rompiendo ciertos parámetros y límites", expresó Tarazona al reflexionar sobre los cambios en la televisión.
Pese a su incomodidad, Karla dejó claro que no pretende decidir cómo debe actuar Christian ante las críticas. La presentadora contó que le hizo saber su desacuerdo con los calificativos, pero finalmente considera que la respuesta depende exclusivamente de él. "Él ya está bien grande para defenderse", sostuvo.
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