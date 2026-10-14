María Pía Copello se quebró al conocer que su hijo mayor tuvo trágico accidente automovilístico

María Pía reveló que lo más importante para ella es que su hijo esté sano. (Foto: Sin más que decir / YouTube)

María Pía no pudo contener las lagrimas al enterarse que su hijo sufrió un terrible accedente durante la carrera de Caminos del Inca.

María Pía Copello vivió momentos de angustia luego de enterarse del accidente que sufrió su hijo Samuelito durante su participación en los Caminos del Inca. El joven piloto perdió el control de su vehículo y terminó en una zanja en el tramo de la carretera Ayacucho - Matará.

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María Pía Copello se mostró afectada por el accidente de su hijo Samuel

La conductora contó los detalles de este difícil episodio durante su participación en el podcast 'Sin más que decir', donde recordó la desesperación que sintió al recibir una videollamada de su primogénito para contarle lo sucedido.

Según relató, Samuelito le mostró cómo había quedado el automóvil tras el despiste. La imagen impactó profundamente a la presentadora, quien temió por la seguridad de su hijo, aunque sintió alivio al comprobar que se encontraba fuera de peligro.

"Casi me muero cuando me mostró que su automóvil había caído a una zanja. En ese momento agradecí a Dios", expresó María Pía al recordar la llamada.

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La exfigura de América Televisión también confesó que la situación la hizo quebrarse emocionalmente. "Al ver su carita decía que no le pase a él, que me pase a mí, lloré, me desesperé en ese momento, estoy con el corazón roto", manifestó, dejando en evidencia el difícil momento que atravesó como madre.

María Pía destacó que lo más importante es que su hijo se encuentra bien. Asimismo, expresó su deseo de que pueda continuar en la competencia, aunque sus posibilidades de alcanzar el podio se hayan complicado. "Lo más importante es que está vivo, sano y bueno”, señaló la conductora.