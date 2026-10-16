Melissa Klug angustiada tras delicado estado de salud su mamá: ¿qué ocurrió?

Melissa Klug reveló que su madre está delicada. Foto: Instagram

Melissa Klug fue vista en varias oportunidades en un centro de salud. Ante ello, decidió contar lo que ocurre con su madre.

Melissa Klug atraviesa un difícil momento familiar debido al delicado estado de salud de su madre, Liliana Orbegoso, quien permanece hospitalizada tras someterse a una operación por un problema digestivo. La conocida ‘Blanca de Chucuito’ expresó su preocupación por la recuperación de su mamá, quien continúa bajo atención médica.

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Melissa Klug reveló que su madre está delicada

En los últimos días, Melissa Klug fue vista en varias oportunidades en un centro de salud, lo que despertó la curiosidad sobre lo que estaba ocurriendo en su entorno familiar. Ante las interrogantes, la empresaria decidió contar que su madre había sido intervenida quirúrgicamente y que todavía se encontraba delicada.

En declaraciones al diario Trome, Melissa Klug explicó el motivo de la hospitalización de su mamá y reveló cuánto tiempo llevaba enfrentando este problema de salud. “Estaba con mi madre, está un poco delicada. Lo que pasa es que la han operado. Tiene trastorno inflamatorio del tubo digestivo, lleva diez días así y hace seis que la operaron”, manifestó.



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¿Cuál es el diagnóstico de la madre de Melissa Klug?

Aunque la popular ‘Blanca de Chucuito’ compartió algunos detalles sobre la situación de su madre, no precisó cuál es el diagnóstico médico específico. El trastorno inflamatorio del tubo digestivo puede estar relacionado con distintas enfermedades que afectan el sistema gastrointestinal y provocan inflamación en diferentes zonas, como el intestino delgado o el colon.

Entre las enfermedades inflamatorias intestinales más conocidas se encuentran la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La primera puede afectar diversas partes del aparato digestivo, mientras que la segunda se presenta principalmente en el colon y el recto. Sin embargo, es importante aclarar que Melissa Klug no ha confirmado que su madre padezca alguna de estas enfermedades, por lo que se desconoce el diagnóstico exacto de Liliana Orbegoso.