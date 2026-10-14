Mónica Sánchez atraviesa complicado momento tras sufrir fuerte caída durante ensayo teatral

Mónica Sánchez sufrió fuerte accidente durante su ensayo. (Foto: Mónica Sánchez / IG)

¡Preocupación total! Mónica Sánchez sufrió fuertes lesiones tras caer del escenario y su esperado regreso al teatro dio un giro inesperado.

Mónica Sánchez atraviesa un complicado momento tras sufrir un accidente mientras se preparaba para regresar al teatro. La noticia fue confirmada por DEA Teatro, a solo dos días del estreno de la obra 'Las irresponsables', que estaba programado para este viernes 16 de octubre.

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Mónica Sánchez sufrió aparatosa caída previo al estreno de su obra teatral

Según el comunicado oficial, la actriz sufrió una caída desde el escenario durante un ensayo técnico en el Teatro NOS de la PUCP. El accidente le ocasionó "fuertes lesiones", por lo que necesitará un tiempo de reposo para recuperarse. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.

Debido a esta situación, la producción decidió cancelar la conferencia de prensa que se realizaría este miércoles, en la que los actores y creadores iban a presentar los detalles de la puesta en escena.

A través de su comunicado, DEA Teatro expresó sus mejores deseos para la pronta recuperación de Mónica Sánchez y agradeció al público por su comprensión ante los cambios anunciados.

(Foto: DEA Teatro / IG)

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'Las irresponsables', del dramaturgo argentino Javier Daulte y bajo la dirección de Norma Martínez, reunía por primera vez en un mismo proyecto teatral a Mónica Sánchez, Norma Martínez y Johanna San Miguel. La propuesta había generado expectativa entre los seguidores de las tres artistas.

La temporada estaba prevista hasta el 6 de diciembre, pero todavía no se ha confirmado si habrá cambios en el calendario de funciones. Por el momento, DEA Teatro informó que la nueva fecha de estreno será anunciada en los próximos días.