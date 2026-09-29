Ana Paula Consorte confirma que espera otro hijo de Paolo Guerrero con emotivo mensaje

Ana Paula Consorte confirmó que está en la 'dulce espera' y emocionó a seguidores. (Foto: Ana Paula Consorte/ IG)

Tras varias semanas de rumores, la influencer brasileña confirmó la noticia con un emotivo video protagonizado por sus hijos.

Después de varias semanas de rumores, Ana Paula Consorte confirmó que está embarazada de Paolo Guerrero. La influencer brasileña compartió la noticia la noche del lunes 28 de septiembre a través de sus redes sociales con un emotivo video protagonizado por sus hijos.

Ana Paula Consorte anuncia embarazo de Paolo Guerrero

"Ya eres nuestro amor más esperado", escribió Ana Paula Consorte junto a las imágenes, donde se observa a su hija mayor y a los dos pequeños que tiene con Paolo Guerrero. De esta manera, la pareja anunció públicamente la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Con este anuncio, Ana Paula Consorte se convertiría en madre por cuarta vez, mientras que para Paolo Guerrero sería su tercer hijo junto a la brasileña. Actualmente, el futbolista se encuentra en Perú, donde continúa jugando para Alianza Lima.

(Foto: Ana Paula Consorte / IG)

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En el video, uno de los pequeños cuenta con mucha emoción que su mamá tiene un bebé en la barriga. Mientras tanto, el menor expresa su cariño por el bebé y la hija mayor se muestra ilusionada por conocer si tendrá una hermanita o un hermanito.

Tras la publicación, las felicitaciones de familiares, amigos y seguidores no tardaron en aparecer. Personalidades como Brenda Carvalho y Jaqueline Palomino enviaron sus mejores deseos a la familia, mientras cientos de usuarios celebraron la noticia.