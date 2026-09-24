Exintegrante de 'Combate' sorprende al buscar comida en la basura y revelar que se quedó sin dinero

Renzo Spraggón sorprendió con la publicación de este video. (Foto: ATV / Renzo Spraggón - IG)

¡De las pantallas a las calles! El exchico reality llamó la atención al revelar dónde pasa la noche y cómo conseguía su comida.

Renzo Spraggón sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de videos en los que aseguró estar atravesando una complicada situación económica y afirmó que se encontraba en la calle.

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Renzo Spraggón reveló que está viviendo una situación complicada

A través de sus redes sociales, Spraggón contó que ya no tenía dinero para pagar el lugar donde se estaba hospedando y que, debido a ello, tendría que pasar la noche en la vía pública. Incluso, señaló que dormiría debajo de un puente ubicado en Barranco.

El argentino publicó un video después de salir del gimnasio y aseguró que ese había sido su último día en el establecimiento porque ya no podía pagar la cuota. "No tengo a dónde ir a dormir tampoco. Creo que voy a ir a dormir debajo de un puente", manifestó en las imágenes.

Durante sus videos, Spraggón también mostró que buscaba comida entre los desperdicios y que comenzó a reciclar. En otro momento, agradeció a unas personas que le regalaron un pedazo de pizza. Además, ingresó a una tienda para pedir comida y recibió un sándwich.

"Amigo, no tengo para comer, ¿me daría algo?", se le escucha decir en una de las grabaciones. Posteriormente, el modelo pidió a sus seguidores que lo recibieran en sus casas y le ofrecieran algo para comer.

Renzo Spraggón sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de videos en los que aseguró estar atravesando una complicada situación económica y afirmó que se encontraba en la calle.

(FOTO: Renzo Spraggón / IG)

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"Estoy en Barranco y voy a estar en este puentecito durmiendo. Me llaman si me quedo dormido", comentó Spraggón, quien también pidió que dejaran de llamarlo 'wachín' y aseguró que en ese momento se encontraba en situación de calle.

Sin embargo, posteriormente se conoció que lo mostrado por Renzo Spraggón en sus redes sociales no correspondía a una situación real y que todo era parte de un contenido.