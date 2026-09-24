María Pía Copello tiene peculiar reacción al compromiso de su sobrina Micaela Bebin

María Pía Copello se mostró emocionada con el compromiso de su sobrina. (Foto: Micaela Bebin / IG)

Micaela Bebin, hija de Anna Carina Copello, confirmó su compromiso y María Pía Copello reaccionó emocionada al conocer que su 'ahijadita' dará este importante paso.

Micaela Bebin, hija de Anna Carina Copello, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su novio, Tiago del Río. La pedida de mano ocurrió durante un viaje de la pareja por Argentina, donde él le hizo la esperada propuesta.

PUEDES VER: Mario Irivarren cuenta detalles de su vínculo con Tabata Suárez tras viaje

María Pía le dedicó emotivo mensaje a su sobrina, quien se comprometió

La influencer compartió la feliz noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó varias fotografías junto a su pareja y mostró emocionada su brillante anillo de compromiso.

"El sí más fácil de mi vida, para siempre juntos", escribió Micaela Bebin junto a las imágenes, generando rápidamente cientos de reacciones y mensajes de felicitación por esta nueva etapa en su vida.

Una de las primeras en reaccionar fue su mamá, la cantante Anna Carina Copello, quien no ocultó su emoción por el compromiso de su hija de 23 años. La artista le dedicó un extenso y cariñoso mensaje en la publicación.

"Llorooooo. Ustedes son un verdadero ejemplo de amor, equipo y complicidad. El regalo más lindo es verte así de feliz, hijita bella, sabiendo que tienes al mejor compañero a tu lado. Disfruten muchísimo esta etapa tan llena de ilusión", escribió Anna Carina.

(FOTO: Micaela Bebin / IG)

PUEDES VER: Mamá de Hugo García revela cómo es realmente su relación con Isabella Ladera

María Pía Copello, por su parte, también decidió pronunciarse sobre la noticia y felicitó públicamente a su sobrina y ahijada. "Mi ahijadita se comprometió. Felicidades", comentó emocionada en la publicación.

De esta manera, Micaela Bebin y Tiago del Río celebran su compromiso rodeados del cariño de sus familiares y seguidores, mientras comienzan a preparar una nueva etapa juntos.