Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez son captados muy cariñosos tras polémico desplante

Sheyla Rojas protagonizó un romántico momento con su actual pareja. (Foto: Sheyla Rojas/ IG)

El apasionado beso ocurre después de que el candidato evitara hablar públicamente de su relación con Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez vuelven a acaparar miradas luego de ser captados protagonizando un romántico momento durante un evento en Cajamarca. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y sorprendieron a sus seguidores.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez se dan apasionado beso

En el video, la influencer aparece muy cercana al candidato, a quien abraza por el cuello mientras él la carga. La escena llamó especialmente la atención por la muestra de cariño entre ambos.

Minutos después, Joaquín Ramírez se acerca a Sheyla y termina dándole un beso delante de los asistentes. Esta sería una de las primeras ocasiones en las que ambos son captados mostrando su romance públicamente.

El momento ocurre después de que la popular 'Shey Shey' confirmara que el candidato es su nueva pareja. Sin embargo, Ramírez ha optado por mantener una postura más reservada cuando le preguntan por su relación y asegura que están avanzando "poco a poco".

(Foto: Chicayo News/ IG)

PUEDES VER: María Pía Copello tiene peculiar reacción al compromiso de su sobrina Micaela Bebin

La actitud del político generó comentarios luego de una reciente entrevista, en la que evitó dedicarle palabras románticas a la influencer. Magaly Medina incluso le recomendó a Sheyla tener cuidado con su nueva relación y las posibles intenciones de su pareja.

Pese a ello, Sheyla Rojas continúa mostrándose cercana a Ramírez y lo ha acompañado en algunas actividades. Incluso, la influencer comentó que podría mudarse a esta ciudad si él llega a ganar las elecciones.