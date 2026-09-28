Pamela Franco sorprende al hablar de un embarazo con Christian Cueva: "Un hombrecito"

Pamela Franco reveló que quiere tener un hijo con Christian Cueva. (Foto: Pamela Franco/ IG - Cueva/IG)

Pamela Franco fue consultada sobre la posibilidad de tener otro hijo y su respuesta llamó la atención por un inesperado detalle.

Pamela Franco volvió a llamar la atención al hablar de sus planes a futuro junto a Christian Cueva. La cantante se refirió a la posibilidad de ampliar su familia y sorprendió al mencionar la llegada de un nuevo hijo, aunque lo dijo a modo de broma.

PUEDES VER: Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez son captados muy cariñosos tras polémico desplante

Pamela Franco reveló le gustaría tener un hijo con Cueva

Durante la conversación, Pamela Franco fue consultada sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. La cantante respondió que un nuevo integrante sería bien recibido, aunque explicó que por ahora ambos están enfocados en sus respectivos proyectos.

"Bienvenido sea, pero queremos trabajar ahora. Si pasa, queremos planificarlo bonito, yo quiero un hombrecito", manifestó la intérprete al referirse a la posibilidad de tener un hijo junto a Christian Cueva.

Además de hablar sobre su vida familiar, la cantante adelantó que prepara un importante proyecto fuera de la música. Se trata de la inauguración de su 'hijo', un centro de salud. "De ahí les voy a ir contando, eso es otra cosa, pero están invitados. Centro de salud y nada, tiene que ver conmigo, mi vida", comentó.

(Foto: Pamela Franco / Instagram)

En ese camino empresarial, la artista aseguró que cuenta con el respaldo de su pareja. "Mi amorcito que estamos proyectándonos a hacer cosas. Siempre el apoyo que es muy importante. Estoy tratando de emprender y se viene algo para un lado de mi corazón", expresó.