Paul Michael cuenta por primera vez que iba a tener un segundo hijo

Paul Michael reveló que el bebé iba a nacer en España. (Foto: La Linares)

La expareja de Pamela López confesó por primera vez que se iba a convertir en padre por segunda vez, pero su bebé murió.

Paul Michael revela que sufrió la pérdida de un bebé antes de hacerse conocido en la televisión peruana. El integrante de 'Esto es Guerra' contó este difícil episodio durante una entrevista con el canal de YouTube 'La Linares', donde recordó que tenía la ilusión de convertirse en padre por segunda vez.

Paul Michael reveló que perdió a su segundo hijo

El cantante explicó que en aquel momento tenía planes de regresar a España junto a la madre de su primera hija. Ambos esperaban otro bebé y querían que naciera en ese país, pues también buscaban establecerse legalmente y comenzar una nueva etapa.

"Me fui para España otra vez porque iba a tener otro hijo con la mamá de mi hija y nos fuimos para que el bebé nazca allá y tener papeles", recordó con nostalgia.

(Foto: La Linares)

PUEDES VER: María Pía suspendió su streaming por lamentable motivo y generó preocupación

Sin embargo, sus planes cambiaron de manera inesperada. La pareja ya había comprado los pasajes para viajar, pero una dolorosa noticia llegó apenas diez días antes de la partida.

Paul Michael contó que la madre de su hija perdió el embarazo debido a que el bebé se encontraba alojado en una de sus trompas de Falopio."Lo perdió, compramos los pasajes en vano porque diez días antes de viajar perdió el bebé, se le quedó en una trompa de Falopio", confesó durante la entrevista.