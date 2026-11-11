Tula Rodríguez rompe su silencio tras cantar 'Las avispas' cerca de Gisela Valcárcel

Tula negó haberle enviado una indirecta a Gisela Valcárcel. (Foto: Gisela Valcárcel/ IG - Tula Rodríguez/ IG)

La conductora contó su versión luego de que su interpretación de 'Las avispas' desatara comentarios por la presencia de Gisela Valcárcel en el concierto de Juan Luis Guerra.

Tula Rodríguez salió al frente para responder a los comentarios que surgieron luego de cantar 'Las avispas' durante el concierto de Juan Luis Guerra. La conductora llamó la atención porque Gisela Valcárcel se encontraba a pocas filas de distancia y algunos asistentes interpretaron su reacción como una posible indirecta hacia la popular 'Señito'.

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Tula Rodríguez descartó mandarle una indirecta a Gisela Valcárcel

A través de sus historias de Instagram, Tula negó que su intención fuera incomodar a alguien y aseguró que simplemente disfrutó de uno de sus temas favoritos del cantante dominicano. Además, cuestionó que se estuviera generando una polémica alrededor de un momento que, para ella, no tuvo mayor significado.

"No es que quiera aclarar porque quiero que piensen bien de mí, sino que siento que hay una novela detrás de una historia donde no hay drama", expresó la también actriz.

(Foto: Tula Rodríguez/IG)

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La conductora explicó que cuando asiste a un espectáculo musical, suele cantar y vivir cada tema como si fuera la protagonista de la historia. Por ello, dejó en claro que su interpretación no estuvo dirigida a ninguna persona. "Yo me siento la protagonista, esa historia yo me la creo, la vivo, por eso pago mi concierto, y no tengo ganas de molestar a nadie ni incomodar a nadie", manifestó.

Tula reiteró que cantó ‘Las avispas’ porque le gusta y no por enviar algún mensaje a Gisela Valcárcel. "Si la canción 'Las avispas' la canto, es porque yo lo disfruto, no es con ganas de fregar a nadie. Estoy bien grande como para molestar a alguien, de verdad, por favor", concluyó.